ОДКБ отказался от Армении?

Заявление генсека ОДКБ Николая Бордюжи по поводу диверсии Азербайджана на границе Армении близ села Чинари вызвало в армянском обществе разночтивую реакцию. Часть расценивает заявление ОДКБ как умеренно позитивное, а другая часть назвала заявление аморфным и ничего не значащим. Заявлением ОДКБ недовлен и Азербайджан, поскольку в тексте четко обозначено выражение «Нагорно-Карабахская республика». Это действительно примечательно, хотя вряд ли здесь можно говорить об ином, кроме морального, значении, поскольку это заявление не ОДКБ, а лично генсека. Было бы самообманом считать, что ОДКБ признал Карабах или намерен признать. И все же, это определенный мессидж Азербайджану. Примечательно, что в заявлении генсека нет ни слова об Азербайджане, и хотя говорится о провокации, не упоминается виновная сторона. Не понятно также, осуждает ли ОДКБ провокацию или только обеспокоен, считает ли блок, что виновного нужно привлечь к ответственности. Примечательно также, что в заявлении нет упоминания о нарушении государственной границы страны-члена ОДКБ. Таким образом, генсек ОДКБ пытается в очередной раз продемонстрировать, что армяно-азербайджанский конфликт не является конфликтом ОДКБ. Бордюжа в свое время заявлял, что ОДКБ в этом конфликте выступает исключительно в роли миротворца. И это при том, что ОДКБ – военно-политический блок, который должен отстаивать интересы своих членов. А Армения – член ОДКБ. ОДКБ, фактически, заявляет, что блок готов управлять конфликтом, а не быть чьим-то союзником. И заявление генсека является свидетельством тому, что у Армении нет зонтика ОДКБ. Кстати, в этом смысле в общестые возникает и вопрос, не должен ли был ОДКБ направить войска в Тавуш. Это нерациональные ожидания, потому что Армения ждет от ОДКБ не войск, а адресных заявлений, в которых была бы указана виновная в провокации сторона и указаны меры, которые могут быть приняты при повторении таких попыток. Если нет такого заявления, значит, мы имеем дело не с военно-политическим блоком, а скрывающейся под этой вывеской совершенно иной структурой. Армения констатирует это, делая вывод, что и отношение Армении к ОДКБ должно быть также соответствующим, чтобы Армения не оставляла впечатление невменяемости.