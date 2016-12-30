Ближний Восток: Турция и Иран

Россия пытается сделать ставку на «альянс» с южными соседями – Турцией и Ираном, потому что иных нет, но это не значит, что русские обнаружили партнеров в лице этих держав. Турция и Иран, несмотря на ненависть к США и другие амбиции, не очень-то расположены к дружбе с русскими. Россия продолжает оставаться в изоляции, и это состояние будет длиться довольно длительное время. Принятие Ираном и Турцией предложений России по поводу переговоров и договоренностей - просто смешное времяпрепровождение, не несущее в себе ничего серьезного. Ирано-турецкая граница – самая старинная на Ближнем Востоке, но эти государства никогда не были в состоянии дружбы или партнерства. Арабские государства в еще большей мере дистанцированы от Турции и Ирана. В фокусе исследований арабских, турецких и иранских экспертов остаются более чем актуальными задачи по политике арабских государств в отношении Турции и Ирана в связи с отношениями между ними. Речь идет о прозападно настроенных исследователях и их позиции. В их оценках много общего и, видимо, между ними имеются тесные контакты и осуществляются совместные разработки по соответствующим проблемам. Обобщение оценок данных экспертов позволяет сделать выводы о возникновении противоречивой ситуации в отношениях между Турцией и США, и в особенности это проявляется на Ближнем Востоке. Американцы провели большую работу с политиками и военными кругами Турции и предложили им ряд совместных задач в регионе Ближнего Востока и по другим направлениям, но именно Ближний Восток стал ареной для сближения позиций обеих сторон. В процессе данной работы американцы пользовались консультациями и рекомендациями экспертов, работающих на Ближнем Востоке, но связанных с американскими и европейскими исследовательскими программами. Данные эксперты также участвовали в разработках по Турции. Эксперты, прежде всего, сделали следующие выводы по условиям американо-турецких договоренностей по поводу Ирана: Турция не должна подавать надежды Ирану на солидарность и сотрудничество в определенных стратегических направлениях. Признано, что попытки Турции развернуть в отношении Ирана планы по формированию альянса в сфере политики и экономики привели к провалу этих попыток. Турция принимает более активное участие в дезорганизации власти и общественного порядка в Иране, используя этнические факторы; Турция убедительно демонстрирует дистанцирование от Ирана в сфере политики и не будет выдвигать экономические проекты в отношениях с Ираном, имеющих стратегическое значение, тем не менее, Турция поддерживает отношения с Ираном по вопросам безопасности в регионе и по проблемам курдского национального движения; По проблемам ядерной программы Ирана Турция в полной мере согласует свои цели и действия с США и их партнерами и не пытается содействовать Ирану растянуть время, приобрести более предпочтительные позиции; Турция сотрудничает с США в сфере разведывательной деятельности в направлении Ирана и по другим направлениям, касающимся региональной безопасности, при этом, министерства обороны Турции и Ирана обеспечивают реализацию данной информации в определенном порядке и ответственности; Вместе с тем, Турция не прекращает торговых отношений с Ираном, в том числе в поставках иранского газа, но, при этом, не пытается вовлечь Иран в осуществление альтернативных энерго-коммуникационных проектов, Турция не должна иметь намерений участвовать в планах по разработке газового месторождения «Парс»; Турция ограничивает свои претензии на установление с Ираком неких особых экономических отношений, которые могут привести к контролю Турции над иракской экономикой, то есть, те или иные претензии Турции в части создания зоны национальных интересов, в которую должен быть вовлечен Ирак. Тем не менее, Турция не должна уступать Ирану иракский рынок; В сфере газовых и других энергетических проектов Турция должна сочетать свои интересы со стратегией США и Европой, и вместе с тем, не должна следовать требованиям европейцев, если это вносит диссонанс в политические планы США; Турция призвана играть важную роль в оказании давления на Сирию и те силы в арабском мире, которые поддерживают Сирию, но ни в коем случае не применять силовые приемы, что может привести к утрате США контроля над ситуацией; США не требуют от Турции форсированного урегулирования отношений с Израилем и вполне допускают противоречия и дискуссии политического характера, но это не должно приводить к кардинальному ослаблению Израиля, к утрате израильского фактора как ключевого в политике США на Ближнем Востоке, но Турция не должна наносить ущерб Израилю в угоду Ирану; Турция и Израиль должны пытаться урегулировать взаимные отношения в качестве условия развития отношений США с данными государствами, что явилось серьезным предупреждением для них, но, прежде всего, для Турции, и совместно решать вопросы по сдерживанию экспансии Ирана; Несмотря на то, что США проделали соответствующую работу с турецкими политиками, есть основания утверждать, что именно Турция стала инициатором сближения с США, и вполне охотно приняла американские предложения, так как это единственная возможность выхода из ситуации усиливающейся изоляции и геополитической блокады; Имеются и другие условия договоренностей, например, проблема Кипра и другие проблемы, и аналогичным образом имеются договоренности по проблеме отношений Турции и НАТО. Как видим, между США и Турцией достигнуты немалые договоренности по поводу ряда принципиальных проблем, и, прежде всего, по Ирану. Но что происходит сейчас, когда США и Иран со всей очевидностью демонстрируют стремление к сближению позиций? Турция не может не понимать, что утачивает не только надежды на роль «посредника» между Ираном и США (Западом в целом), но и является важным фактором осуществления сервиса сдерживания экспансии Ирана на Ближнем Востоке и в других регионах. Это не может не привести к новому этапу сотрудничества Турции и Израиля, которые, при любых сценариях, заинтересованы в недопущении сближения США и Ирана, так как это наносит в огромной мере ущерб не только стратегии, но и безопасности обоих государств, в традиционном понимании их политики. Тем не менее, сближение США и Иран – вопрос времени, и препятствий к этому становится все меньше, что может быть не допущено уже только в результате регионального военного конфликта. Турция и Израиль, несмотря на возражения ряда арабских экспертов, обладают весьма сильными позициями в разведывательной сфере в регионе, что было показано в ходе событий в Сирии. Вполне можно допустить, что определенные договоренности между Израилем и Турцией, по поводу инициации военного конфликта в регионе, уже есть. Вопрос в том, насколько эти два государства способны инициировать войну, без согласования с США? Арабские эксперты, работающие не только на свои правительства, но и на транснациональные интересы, включая нефтяные компании, все более опасаются и подают сигналы по этому поводу в экспертное сообщество и влиятельным политическим центрам на Западе и на Ближнем Востоке. Таким образом, сближение и урегулирование отношений между США и Ираном вовсе не приводит к устранению конфронтации в регионе, а напротив, делает конфронтацию «многошаговой». Вопрос в том, каким образом арабские государства будут реагировать на новую геополитическую ситуацию, когда в регионе утвердится, в более устойчивом формате, противостояние суннитского и шиитского блоков? Казалось бы, ответ однозначный, наиболее амбициозные арабские государства настроены анти-иранским образом, но забывается и то, что Израиль и Турция остаются угрозами или не очень приятными «партнерами» для арабских стран. В этом вопросе многое будет зависеть от позиции и политики Египта, который был и останется лидером Арабского мира и, вопреки утверждениям экспертов определенного направления, продолжает существовать в новом геополитическом формате, будучи более интегрированным с Западным сообществом.