Остановят ли США Путина и Эрдогана в Сирии и Карабахе?

Когда Эрдоган и Путин договаривались поделить Сирию, возник вполне закономерный вопрос – а где же США и Европа? Неужели Америка, как 100 лет назад, уступит русско-турецкому тандему и другим «союзам» и не станет участвовать в построении нового миропорядка на Ближнем Востоке? Перемирие в Сирии, анонсированное Турцией, Россией и Ираном, вроде, вступило в силу, и официальный представитель Госдепа США приветствовал мирный процесс. Кто-то говорит - от бессилия, но другие утверждают, что США уверены – последнее слово будет за ними. Примечательно, что в день вступления в силу перемирия в Сирии, Азербайджан совершил кровавую диверсию в отношении Армении. Российско-тюркский блок ОДКБ тут же отреагировал, использовав выражение «Нагорно-Карабахская республика». МИД Азербайджан осудил «признание» Карабаха, однако, не стал особо возмущаться. Может, потому, что Баку активно провоцирует Армению, чтобы та потребовала вмешательства ОДКБ. И тогда в Южном Кавказе будут созданы условия для нового русско-тюркского сговора. Америка молчит. Трамп пока не вступил в должность, а Обаме нечего терять. В последние дни своего президентства Обама попытается доделать то, что не рискнул или не хотел сделать ранее. Входит ли в эти дела торпедирование русско-турецкого сговора – на Ближнем Востоке и в Южном Кавказе? Или США, как 100 лет назад, отдадут Южный Кавказ и Ближний Восток «на съедение» Турции и России? Сегодня Обама сегодня ввел беспрецедентно жесткие санкции против России – закрыт ряд дипломатических представительств России в США, введены санкции против разведывательных служб РФ, более того, Обама обвинил Россию во вмешательстве в выборы в США. Это может создать почву для пересмотра итогов выборов, если, конечно, Трамп попытается проводить свою политику, противоречащую интересам США. Как отреагируют США на попытки Турции и России поделить Сирию «на зоны влияния»? И как отреагируют США, если ОДКБ начнет стимулировать «признание» Карабаха в границах бывшей НКАО и введет войска в зону конфликта? Есть ли у мирового сообщества план «Б» для Сирии и Карабаха? Есть мнение, что США лояльно относятся к сговору Турции и России по Сирии потому, что, в принципе, это и есть американский план – передел Ближнего Востока, изменение границ и заключение нового «лозанского» договора, уже под эгидой США. Если Сирия будет поделена, то такой договор станет неизбежным. И тогда придется заключать новый договор о границах и в Южном Кавказе.