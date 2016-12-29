США, Турция и Россия в контексте сирийской проблемы

Россия и Турция договорились подписать некий миротворческий договор по Сирии. Но кто в арабском мире, включая государства или общины, подписывал договор с Турцией или с Россией? Когда это происходило в последние 50 лет, и насколько арабы всерьез относились к подобному договору? Конечно, Россия хотела бы, чтобы Турция рассматривала ее участие, как весьма фундаментальное и решающее. Но этого не было даже во времена Советского Союза, и тем более сейчас. Арабские государства рассматривают Турцию как врага, а Россию, как весьма ненадежного партнера. Для Турции гораздо большее значение, даже в игре на Ближнем Востоке, играют США, и она всегда пытается прикинуться «партнером» России для начала новой игры с Западом, вернее, с США. Россия с Турцией и Арабскими государствами рассматриваются как бесплатный поставщик вооружений или дипломатических игр в ООН или в ином масштабе на международной арене. Россия для арабов - не вполне серьезное государство, и опираться на нее в таких случаях, когда речь идет о мирных договорах, просто смешно. США были и останутся для Турции важнейшим ориентиром. После непродолжительной внутренней и публичной дискуссии в Вашингтоне по проблеме отношений США с Турцией, американцы пока остановились на решении о минимальном вмешательстве в отношения Турции с государствами, расположенными в соседних с ней регионах, а также с ведущими европейскими государствами и Россией. На тех направлениях, где США ощущают опасность в части турецкой экспансии, то есть, в Ираке, Сирии и на Кавказе, они действуют либо посредством ведущих государств регионов, как на Ближнем Востоке, либо подводят ее к новым неразрешимым проблемам, как в Южном Кавказе. Сложность ситуации заключается в том, что США и Европа, впервые после создания НАТО и ЕС, пришли к определенным согласованиям в решении задач по блокированию и сдерживанию Турции. Поэтому попытки Турции в европейском направлении, конечно же, будут блокированы совместными усилиями европейских государств и США, но при этом усилия США будут минимальными. Однако, в случае успешного продвижения европейско-евразийского альянса, американцы могут и пересмотреть свое отношение к европейско-турецким отношениям и вовсе не чинить препятствия Турции в ее экспансии, скажем, на Балканах и в предъявлении претензий к Европе. Эта ситуация устраивает Россию в наибольшей мере, и она, конечно же, попытается вполне воспользоваться этим, развертывая отношения с Турцией. В настоящее время совершенно ясно, что Россия, совместно с Украиной и Белоруссией, вооружает Азербайджан до зубов и приняла решение отнять Карабах у армянского народа в угоду своих планов в отношении Турции и Азербайджана. Для этого сложились благоприятные условия, так, как США предпочитают паузу в Южном Кавказе, предоставляя возможность России и Турции придти к общему пониманию их взаимных интересов, надеясь, что этого, все-таки, не произойдет. России нужна изолированная и блокированная Турция, которая не просто поссорилась с Западом, а имела бы глубокие фундаментальные противоречия и с США, и с Европой, она хочет управлять Турцией, насколько представится возможным, поставить ее в сильную зависимость от поставок энергоресурсов и вооружений. Но, как бы ни было сильно желание России поставить Турцию в зависимость от себя, в региональных играх Армения станет жертвой российской политики, если данные тенденции в мировой политике получат развитие. Азербайджану не позволят решить свои проблемы, и в отношении него у всех мировых центров силы сформировалась совершенно однозначная задача – удерживать его в состоянии подчиненности и вынудить выполнить основную «историческую» задачу – поставлять на внешние рынки нефть и газ. После завершения этой функции Азербайджан перестанет существовать в его нынешнем пространственном и политическом формате. Еще в 90-х годах наиболее проникновенные аналитики понимали, что срок американского военного и политического присутствия в Южном Кавказе и в глубинных регионах ограничен. Получилось так, что свертывание политического присутствия США в Южном Кавказе оказалось более скорым, чем достижение пика добычи нефти в Каспийском бассейне. В настоящее время американцы без должного энтузиазма занимаются газовыми и нефтяными проектами и другими задачами, что говорит о переосмыслении их интересов в Евразии. Вместе с тем, США все еще заинтересованы в Центральной и Южной Азии, что обусловлено глобальным сдерживанием Китая, и в связи с этим Южный Кавказ в какой-то мере сохранит свою значимость как военно-транзитный коридор. Вместе с тем, при продолжении развития американо-российского взаимопонимания, включая полное согласование вопросов ракетной обороны, военных транзитных коммуникаций, а также в разведывательной сфере, судьба Южного Кавказа будет предрешена. В данных условиях, если действительно существует британский проект, направленный на дезорганизацию европейско-евразийского проекта, то это представляется весьма полезным для Армении, а также и для Грузии, которые, несмотря на различия в понимании политической перспективы, окажутся в равной мере в обреченном положении в смысле сохранения суверенитета. Если, находясь в состоянии тесного сотрудничества, Франция, Германия и Россия могли предоставить Турции место в региональной политике и на экономических рынках, то, находясь в дезорганизованном состоянии, вряд ли допустят Турцию в качестве геополитического субъекта в зоны своего влияния. Пока Россия, наблюдая за политикой США в отношении Турции, предполагает, что американцы, так или иначе, нанесут ощутимые удары по интересам Турции на Ближнем Востоке, и в менее чувствительной мере - на Балканах. Россия надеется дождаться полного разлада американо-турецких отношений и не допустить турецко-российского политического столкновения. В настоящее время ни у одного крупного государства нет достаточно подробно разработанной стратегии, и все мировые элиты ожидают более благоприятной ситуации, позволяющей занять стартовые позиции в развертывании новой стратегии, но такая ситуация нигде и ни для кого не возникает. Что может создать более благоприятные условия и перспективы для Армении и других стран Южного Кавказа?