Путин объявил о перемирии между властями и повстанцами в Сирии

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что власти Сирии и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня и начале мирных переговоров. Накануне о перемирии на всей территории страны по модели Алеппо анонсировали турецкие государственные СМИ. Путин объявил о достижении договоренностей, которые накануне анонсировало турецкое информационное агентство "Анадолу", на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу. "Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа", - сказал Путин. Во-первых, рассказал он, речь идет о перемирии и режиме прекращения огня: "Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской Республики". Второй документ, по словам Путина, предусматривает "комплекс мер" по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Третье соглашение содержит заявление о "готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", пояснил Путин. Шойгу уточнил, что режим прекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря. По словам Шойгу, минобороны "в течение двух месяцев при посредничестве Турции вели переговоры с лидерами умеренной сирийской оппозиции". "Данные формирования контролируют большую часть территории центральной части Сирии, на которую не распространяется власть Дамаска", - сказал министр. Накануне такой ход событий предвосхитили турецкие СМИ. Государственное агентство "Анадолу" сообщило о достижении договоренности о прекращении боевых действий на всей территории Сирии. Аналогичная российско-турецкая договоренность ранее позволила прекратить боевые действия в Алеппо. Позже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что российские и турецкие дипломаты завершили работу над соглашением о перемирии и перспективе переговоров между режимом Башара Асада и оппозицией о политическом урегулировании. При этом турецкий министр подчеркивал, что мир в Сирии невозможно установить, пока Асад остается президентом, поскольку его уход - главное условие оппозиции. На прошлой неделе, 20 декабря, в Москве прошли переговоры по Сирии на уровне министров иностранных дел России, Турции и Ирана, о которых сейчас напомнил Путин. "Очень большую работу проделали совместно с партнерами из Турции. Мы знаем, что совсем недавно состоялась трехсторонняя встреча в Москве министров иностранных дел России, Турции и Ирана, где все три страны взяли на себя обязательство не только по контролю, но и по гарантиям мирного процесса урегулирования в Сирийской республике", - сказал Путин. "Достигнутые договоренности, безусловно, являются хрупкими, требуют особого внимания", - добавил он, призвав власти Сирии и оппозицию готовиться к переговорам. Предполагается, что встреча представителей режима Асада и сирийской оппозиции может состояться в середине января в Казахстане. На февраль запланирован очередной раунд переговоров в Женеве. После переговоров в Москве Лавров говорил, что формат "тройки" - Иран, Россия и Турция - оказался наиболее эффективным для урегулирования конфликта в Сирии. Министр тогда анонсировал продолжение посреднических усилий трех стран. Накануне уже после сообщения турецких СМИ о готовящемся перемирии на всей территории Сирии агентство Рейтер, ссылаясь на свои источники, сообщало, что план России и Турции, составленный при участии Ирана, предусматривает раздел страны на зоны влияния. План, согласно этим сообщениям, позволит Асаду остаться у власти на несколько лет до следующих президентских выборов. Агентство подчеркивало, что такую схему еще нужно согласовать как с самим сирийским президентом, так и с оппозицией (ключевое требование которой - немедленная отставка Асада). Россия начала военную кампанию в Сирии в конце сентября 2015 года, поддержав режим Асада. Его также поддерживает Иран, чьи ополченцы и военные принимали активное участие в боевых действиях в Сирии. Турция на протяжении всей войны в Сирии выступала за свержение Асада