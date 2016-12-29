Алиев принял сигнал Путина

Азербайджан предпринял диверсионную вылазку в направлении Тавуша, и армянская сторона вынужденно вступила в бой. Азербайджан долгое время не посягал на границы Республики Армения. Теперь это случилось, причем, в период, когда в Армении активизировались обсуждения по Арцахской проблеме, старт которым дал Левон Тер-Петросян. На «компромиссные» предложения Левона Тер-Петросяна часть общества отреагировала жесткой критикой. За этим последовало жесткое заявление экс-министра обороны Сейрана Оганяна. А накануне Серж Саркисян сказал, что обсуждаются мадридские принципы, но единственная цель армянской стороны – добиться реализации права народа Арцаха на самоопределение. И тут диверсия в Тавуше, на государственной границе Армении, хотя Арцах тоже, безусловно, Армения. Причем, диверсия происходит через пару дней после саммита ОДКБ в Санкт-Петербурге. На этом саммите в очередной раз был отложен вопрос о назначении генсеком ОДКБ представителя Армении. Пока не ясно, кому не на руку назначение представителя Армении – Еревану или кому-то из ОДКБ. Но очевидно, что в отношении зоны ответственности ОДКБ совершена агрессия, в очередной раз. И в очередной раз становится очевидной «значимость» ОДКБ для Армении. Иллюзий на этот счет нет давно. В то же время, Алиев рассеивает и все «миролюбивые» иллюзии в Армении, в очередной раз доказывая, что в Армении не может быть дискурса «войны или мира», в Армении могут обсуждаться только меры принуждения к миру. Хотя Алиев закрывает и это обсуждение, указывая на то, что можно разве что готовиться к войне, что предполагает повышение уровня готовности не только армии, но и всей государственной структуры. Положение Азербайджана, конечно, сложное – после Апрельской войны Баку был лишен права на войну. Но, лишившись права на полномасштабную войну, Алиев пытается «начать сначала» небольшими «щипками», чтобы добиться нового права на войну. Тем более, что в этом вопрос его интересы явно совпадают с российскими. Задача Армении – не допустить этого. Но кто должен решать эту задачу в Армении при тотальной клятве верности России, да еще в предвыборный период? Залогом безопасности Армении является то, чтобы Россия все время ощущала угрозу отвержения со стороны Армении. Фактически, Ереван отказывается от встреч с президентом Азербайджана, пока нет прогресса по размещению международных механизмов расследования инцидентов. И на этом фоне заявления России о продолжении переговоров выглядят странно. Фактически, диверсия в Тавуше последовала за заявлением официального представителя МИД России Марии Захаровой о необходимости интенсификации переговоров.