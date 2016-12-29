«Пятая колонна» в Армении

В обретшей независимость Армении всегда существовала «пятая колона», которая, в зависимости от возможностей конкретных функционеров, осуществляла платную и бесплатную деятельность в интересах России, включала влияние на широкие группы населения, пыталась внедрить во властные структуры преданных людей. Практически, происходила борьба России и США за борьбу в армянском обществе. Армяне часто демагогически спрашивают, почему США не пытается «что-либо сделать» в Армении. На самом деле только США вложили в Армению капитал и пытаются привести Армению в политический и административный порядок, чего даже отдаленно не пыталась сделать Россия. Американцы очень хорошо знают, что армяне - не совсем нормальный народ и находятся в вассальном положении от России. Зачем же рисковать внешнеполитическим престижем США и демонстрировать заведомую глупость. США делают ставку на новое поколение и не питают никаких иллюзий в связи с народом, который посылает своих детей на смерть, потому что не способны мыслить и понимать, что происходит в мире. В век информатики другого такого народа, видимо, не существует. Армения платит дань России жизнями своих детей, и другого варианта существования не знает. Особое внимание уделялось политическим экспертам, обладающим информацией, способностью осуществлять содержательные анализы по внешней и внутренней политике, разработки различных политических проектов долговременного значения и выработки рекомендаций по тактическим вопросам. Примечательно то, что русские обычно вербовали довольно ограниченных, беспринципных людей, готовых выполнить любое задание, и наделенных некоторыми ресурсами организационного и финансового характера. Полностью исключается то, что власти Армении не были информированы о характере и целях деятельности «пятой колонны». Более того, довольно часто в этих группах участвовали государственные чиновники. Данная практика началась с самого начала 90-х годов. Это необычное сотрудничество объясняется стремлением российской креатуры и армянских властей проводить определенную политику в отношении армянского общества, которому не всегда были понятны устремления и цели данных групп агентов влияния. В число таковых входили и входят не только журналисты, газетчики, писатели, профессура, лидеры политических партий, предприниматели, но и люди, претендующие занять пост президента Армении. От подобных людей, ведущих вполне респектабельный образ жизни, можно было услышать, что участников террористического акта в парламенте нужно допрашивать в Москве и вообще проводить расследование в Москве, ликвидировать армянскую национальную валюту и ввести в оборот российский рубль, настаивали на том, что понятие государственные и национальные интересы Армении означают государственные и национальные интересы России, и вообще, откровенно заявляли, что их целью является сворачивание национального суверенитета Армении. Часть этой креатуры дошла до того, что пыталась стереть из памяти людей две карательные экспедиции российской армии против армян Карабаха. Деятельность этих людей не прошла бесследно. В Армении все больше сомневаются в солидности и партнерском отношении России и в серьезности ее политики вообще. В Армении и в диаспоре все больше стали относиться к России с цинизмом, с нескрываемой иронией, а армянское общество рассматривают Россию как весьма опасного «партнера». И это после длительных усилий России по выстраиванию партнерских отношений с Арменией. Как говорят сами русские, от добра добра не ищут. В результате чего же стали возможны такие настроения в Армении? Нужно отметить, что многое в части усиления влияния в Армении было сделано Россией в лице частных лиц, которые получили санкции от официоза, при этом происходило отмывание огромных сумм денег, происходили нецелевые траты государственных средств России, совершенно не было отчетности по проделанной работе. В связи с внедрением постоянной практики военных поставок России Азербайджану, официального игнорирования интересов Армении со стороны России, попытками сбросить с себя всякую ответственность за судьбу так называемого «союзника» Армении, в Ереване возникли из подзаборных лопухов реальные и вымышленные имена «экспертов», которые подвизались в Аналитическо-информационную службу Регнум. Эти эксперты предпринимают глупые, совершенно неуклюжие попытки обелить политику России, представить дело таким образом, будто в Армении есть эксперты, ставящие задачу дискредитировать Россию, представить ее как врага. Знают ли эти реальные и вымышленные «эксперты», что означает враг и друг, и вообще, из чего состоит мировая политика и какая судьба ожидает их в этом тесном мире, в котором так трудно затеряться. Их уверяют, что за ними стоят могущественные силы, которые не дадут их в обиду. Посмотрим. Вместе с тем, помимо авторов бессодержательной писанины, в Армении имеются весьма раскрученные эксперты, которые привыкли возникать при каждом удобном случае, но вдруг куда запропавшие. Наряду с ними предпочитают помалкивать и авторы, которые гордо декларировали себя как военных экспертов, прислонившихся в трех–четырех исследовательских институтах политического характера. Кроме того, «свободная» армянская пресса и телевидение как воды в рот набрали и выполняют очередной ангажемент. Основным аргументом данной контратаки против обоснованной критики политики России стало то, что, наряду с осуждением России, не подвергаются критике другие поставщики вооружений Азербайджану – США, Израиль, Турция, Великобритания. Это просто логика глухонемых образованцев. Разве Армения когда-либо заявляла о себе как о военном партнере США, Турции или Израиля, или выдвигала повестку о вступлении в НАТО? Позиция Армении имела важное значение в ограничении в Южном Кавказе определенных стратегий, имеющих непосредственно антироссийскую направленность. Что необходимо было для укрепления позиций и безопасности России, что Армения не выполнила? Логика этих «экспертов» привела к тому, что Россия и Турция положены в одну плоскость, с точки зрения интересов Армении. Когда абсурд проплачен, он становится гибельным для его адептов. Кстати, об Америке. 16 лет назад, я совершил свою первую поездку в Вашингтон с исследовательскими целями. Помнится, был март–апрель. Тогда армянские и греческие лоббисты подняли большую шумиху по поводу намерений США поставить Турции ударные вертолеты. Если не ошибаюсь, ни тогда, ни позже эти вертолеты так и не были проданы Турции. Характерно то, что в это же время, в эти же дни, в Анкару прибыл заместитель премьера России И.Клебанов, договариваться с турками о продаже вертолетов такого же класса. Тогда в ГосДепе один чиновник спросил у меня, «в чем причина отсутствия армянского лобби в России, ведь сейчас самое время заявить о себе по поводу намерений России». Армянские лоббисты тогда ни заявили абсолютно ничего. И таким образом поступают до сих пор. Лишь недавно армянские лоббистские организации «пришли в себя» и поняли, что только в борьбе с Россией можно спасти их Родину от повторения геноцида. Всевозможные аргументы о том, что Армения слишком связана с Россией военно-политическими задачами и не может Россия допустить откровенную «сдачу» армянских интересов, усиливала бы Азербайджан, ради меркантильных интересов российских продажных функционеров, не помнящих себя от жажды наживы, полная чепуха. Сдача интересов Армении стала одним из приемов внешней политики России. «Лрагир» уже опубликовал список «пятой колонны», что вызвало переполох в Армении. Но это был весьма ограниченный список, далеко не полный.