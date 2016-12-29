Вопрос Левону Тер-Петросяну: а кто же против?

Первый президент Левон Тер-Петросян разъяснил свое выступление на декабрьском съезде Армянского конгресса, в котором утверждал, что единственным путем обеспечения развития Армении является компромиссное разрешение карабахского конфликта. Он продолжает считать, что пока Армения не согласится с российским планом урегулирования, не сдаст Азербайджану определенное количество карабахских районов, Турция и Азербайджан не согласятся снять блокаду, и Армения не будет иметь шансов на развитие. В сегодняшнем разъяснении Тер-Петросян утверждает, что власти Армении с 2011 года обсуждают с посредниками именно этот вариант, причем, Тер-Петросян в деталях его описал. Он также утверждает, что Запад не заинтересован в карабахском урегулировании, в отличие от России. Фактически, Левон Тер-Петросян утверждает, что и Россия, и «рационально мыслящий Алиев», и власти Армении согласны принять «план Лаврова». А кто же тогда против? Получается, что все стороны согласны, а какой-то «плохой дядя» не дает свершиться этому плану. Под «плохим дядей», видимо, подразумевается Запад, который, фактически, торпедирует российский план урегулирования, а значит, территориальные уступки со стороны Армении. Более того, Запад предлагает механизмы укрепления ныне сложившегося статус-кво, а в недрах европейских структур давно зреет план «примирения без урегулирования», когда политические решения временно замораживаются и открываются региональные коммуникации. Не исключено, что под «плохим дядей» подразумевается радикально настроенные группы в Армении, которые проявили себя в июле в форме мятежа «Сасна тсрер». Однако, вряд ли дело только в Западе и ребятах из Сасна тсрер, большинство которых сейчас за решеткой. Действительно ли власти Армении принципиально согласны с планом, предполагающим территориальные уступки, и только Запад и радикально настроенные группы не позволяют им пойти на какие-то шаги? Может, он имеет в виду армию, которая в апреле пошла против «правил» и оказала ожесточенное сопротивление азербайджанской агрессии? А может, отставных военных, которые, возможно, соберутся под руководством экс-министра обороны Сейрана Оганяна? Или карабахское руководство, которое поддерживает дипломатию Армении, но заявляет о неприемлемости «мадридских принципов»? То, что власти Армении продолжают обсуждать «мадридские принципы», говорит о том, что они по меньшей мере не исключают вариант территориальных уступок, а точнее, считают это не уступкой, а ценой. Но отсутствие в течение 25 лет соглашения о сдаче территорий может говорить о том, что власти просто «тянут резину», пытаясь избежать такого исхода. Связано ли это с тем, что они сами не намерены идти на уступки, или с тем, что кто-то «мешает», сложно сказать. Но кто против «мадридских принципов»? Если все «за», в том числе Россия, Алиев, власти Армении и оппозиция в лице Тер-Петросяна, то кто мешает согласовать мадридские принципы? Кого имеет Левон Тер-Петросян, обвиняя в нерациональном мышлении? Карабах, армянскую армию, националистов, Запад, диаспору?