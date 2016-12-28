Карт-бланш США и высокая цена для Карена Карапетяна

Посол США в Армении Ричард Миллз посетил сегодня правительство Армении и побеседовал с премьер-министром Кареном Карапетяном о коррупции. Обсуждался вопрос Антикоррупционного совета, в связи с чем Карен Карапетян заявил, что намерен расширить состав представителей гражданского общества. Посол Миллз в свою очередь заявил, что США готовы продолжить содействие Совету. Визит посла происходит на фоне принятого на днях решения руководством США о распространении «закона Магнитского» на все без исключения страны. Согласно, закону, США берут на себя право определять санкции в отношении чиновников любой страны, имеющих отношение к коррупции. В Армении практически любой чиновник может подпасть под этот закон. Не исключено, что посол США намекнул об этом Карену Карапетяну, может, даже назвал конкретные имена. В свое время США обусловили продолжение финансирования борьбы с коррупцией, которая осуществляется в Армении посредством USAID, осязаемым результатом борьбы. Совет по борьбе с коррупцией был создан примерно два года назад по итогам соглашения правительство Армении и США, о чем в феврале 2015 года заявила в Ереване ассистент Госсекретаря США Виктория Нулланд. За этим последовало создание Совета, который возглавили премьер-министр Овик Абрамян и министр финансов Гагик Хачатрян. Имена этих людей в обществе ассоциируются с коррупционными схемами. Действующая уже два года структура не зафиксировала осязаемых результатов. После формирования нового правительства вопрос Совета остался висеть в воздухе. Судя по всему, новое правительство обсуждает с правительством США вопрос о продолжении финансирования. Нет сомнений в том, что под этим процессом кроется политика. Фактически, США предоставляют новому правительству Армении карт-бланш, продлевая срок поддержки Антикоррупционного совета, иначе, если руководствоваться «осязаемым результатом», пришлось бы заявить о фиаско политики Овика Абрамяна. Карен Карапетян считает важным изменить среду, генерирующую коррупцию. Впрочем, то же самое говорил Овик Абрамян. Однако, дело не в коррупции, и вряд ли США надеются на скорый результат борьбы. Вопрос в политическом контексте, в том, станет ли Карен Карапетян носителем не только собственных интересов, но и политической концепции. Карт-бланш предоставляется США именно под ожидание того, как изменится политическая панорама, которая и приведет к достижению практических результатов в борьбе с коррупцией. Карапетяну не удастся подобно Овику Абрамяну «затягивать время». Акт Магнитского распространен на все страны, и армянским чиновникам могут однажды запретить въезд США. Это и есть цена вопроса.