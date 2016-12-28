Перспектива устранения Армении из ОДКБ

ОДКБ изолирует Армению, Астана и Минск действуют против Еревана К концу года в России состоялись два саммита – ОДКБ и ЕАЭС, опять в неполном составе, и это в очередной раз продемонстрировало то, что Армения оказалась в союзах, которые абсолютно не отвечают потребностям Армении ни в безопасности, ни экономического развития. Армения является заложником этих союзов и остается их членом только потому, что это нужно России – поскольку без Армении Южный Кавказ останется вне зоны влияния России. То есть, без Армении «границы» этих союзов сузятся. А Южный Кавказ – ключевой регион, и не только для России. Ключевую роль в этих организациях играет Россия, хотя Беларусь с Казахстаном также важны. Таким образом, членство Армении в ОДКБ создает определенные возможности и для игры Астаны и Минска. Причем, игра Астаны и Минска направлена против Армении. И они используют свою возможность довольно цинично. В этом контексте можно только приветствовать то, что и на этот раз не удалось назначить представителя Армении генсеком ОДКБ. Более того, настала пора обсудить целесообразность пребывания Армении в ОДКБ. Единственным «контраргументом» является то, что у Армении нет другого зонтика безопасности, кроме ОДКБ. Но Апрельская война показала, что это вовсе не так, и Азербайджан чувствует себя в этом кругу лучше, чем Армения, хотя не является членом этих союзов. На деле под «помощью» ОДКБ подразумевается помощь России. Но у Армении с Россией двусторонние военно-политические договора о взаимопомощи, которых достаточно для де-юре обеспечения помощи России в случае угрозы Армении. Нужды в ОДКБ нет никакой, даже в смысле льготного приобретения вооружений. Так что, стоит задача не «узкой» перспективы вывода Армении из ОДКБ, а вывода ОДКБ из Южного Кавказа. Апрельская война показала, что система безопасности Южного Кавказа нуждается в срочной и глубинной реформации, иначе армянским вооруженным силам и впредь придется в одиночку стоять на страже региональной безопасности. Вывод нежизнеспособного и не имеющего ничего общего с интересами Армении ОДКБ из Южного Кавказа создаст новую ситуацию, которая поможет армянским вооруженным силам преодолеть изоляцию. Но для этого эти вопросы должны оказаться в политической повестке Армении, особенно, в контексте предстоящих парламентских выборов.