Левон Тер-Пеетросян – лидер армянских властей

Левон Тер-Петросян длительное время был в состоянии ожидания, вернее, выжидания. Прошло время Р.Кочаряна и большая часть времени С.Саркисяна. Сейчас создается впечатление, что вернулось время Л.Тер-Петросяна, так как мысли и намерения С.Саркисяна во многом сочетаются со старыми мыслями Левона Тер-Петросяна, причем, в ведущих моментах, связанных с карабахской проблемой. Возникает вопрос, почему первый армянский президент является сторонником территориальных уступок и почему данное предположение содержится в мыслях последующих армянских президентов. Скорее всего, вопрос не в персоналиях. Армянское общество не способно осмыслить свое существование и интересы больших держав, не пытается понять, что от него требуется. Армяне не могут понять, какое значение они могли бы иметь в международном масштабе и вообще, есть ли данный масштаб. Не способны понять то, о чем столь часто говорят и повторяют - о геополитике и своей роли в геополитике. Армения продолжает влачить жалкое существование и смирилось с тем, что потеряла суверенитет и вряд ли сможет ли вернуть или, вернее, обрести государственную независимость. Армения стала вассалом русских и, видимо, испытывает полный комфорт по этому поводу. Серж Саркисян и Левон Тер-Петросян испытывают весьма схожие настроения, и вряд ли они ошибаются в том, что им приходится учиться друг у друга. Они оба очень схожие «политики», и им незачем находиться в поисках выхода из положения. Они оба привели Армению в состояние успешной зависимости и нищеты, и им незачем искать иные варианты. Они оба отражают то общество, в создании которого столь активно принимали участие. Сейчас речь идет о территориальных уступках, по которым все еще нет конкретных задач, но они очень скоро возникнут. Возникнет и другое – предоставление России возможности довести это свинство до логического конца. И, видимо, многие в Армении будут вполне удовлетворены этим. Кто будет возражать? Видимо, многие армяне, все же, станут возражать. Но будут ли возражать по поводу колониальной политики русских и что намерены делать в отношении этого? Сейчас происходят определенные «расчеты» американцев и русских, которые хотели бы понять, как быть дальше, в том числе, в региональных вопросах. Персона Д.Трампа, скорее, отражает американскую реальность накануне Первой мировой войны, а может, и другое время. Во всяком случае, весь негатив и анти-системность, которые нагнетаются командой Д.Трампа, уже не имеют какого-либо реального значения, В сущности, люди из команды Б.Обамы пытались осуществить то же самое, применяя не менее радикальные шаги, но политика Б.Обамы была направлена на применение лево-либеральных принципов, тщательно скрывая, что на самом деле скрыто в политике данной группировки либералов. Левый либерализм нанес колоссальный удар по американскому обществу, по давним привычкам американцев. Американцы привыкли расчищать себе дорогу на боксерском ринге, и им не импонируют медицинские реформы и прочая благотворительность. Конечно, МЭДИКЕР и прочие задачи - это важнейший признак цивилизованности, но американцам это претит, и они считают это упадничеством. Д.Трамп следует даже не традиционной логике, а совершенно новым задачам обновления американского общества. Это дает время регионалистам думать, если думается. Но это время пройдет, и настанет совершенно иное время, когда придется быстро и эффективно реагировать на капризы русских и их новых партнеров и союзников. Но сейчас не о русских и не американцах, а об армянах, которым кажется, что они все еще находятся на выборах, и достаточно правильно проголосовать и будет то, что нужно. Армяне все еще мало испытали. Это довольно странно, но это так и есть в действительности.