Западня для Армении

На саммите ОДКБ в Санкт-Петербурге вновь было отложено решение о ротации генсека организации, которым в алфавитном порядке должен был стать представитель Армении. Этот вопрос откладывается уже в третий раз с 2015 года. Объяснение неопределенное, но очевидно, что страны не могут прийти к общему знаменателю. Причем, и Армения не проявляет особого рвения по поводу назначения своего представителя на эту должность. Хотя Ереван пока не заявил об отказе от этого намерения. Не исключается, что должность генсека ОДКБ была предложена Армении в качестве «западни» - чтобы нивелировать растущее недовольство Еревана в связи с безучастной, а точнее, явно проазербайджанской позицией ОДКБ по Арцахской проблеме. Армения могла оказаться в непростой ситуации. Ей предлагалось возглавить секретариат организации. Отказ выглядел бы странно, но согласие означало бы ответственность без возможности влиять на решения ОДКБ. Причем, не только по вопросу Арцаха, по которому Армения просто связала бы себе руки, но и по вопросу российско-западных отношений, в рамках которых Россия упорно пытается противопоставить ОДКБ блоку НАТО. Вопрос перенесен на весну 2017 года. Весной ситуация, безусловно, будет иной, но и вопрос генсека, судя по всему, будет решен в иной плоскости. В этом случае можно будет утверждать, что Армения отвела от себя угрозу. Нет никакого секрета в том, что Армения является членом ОДКБ только потому, что это нужно России. Это «классическая ситуация», когда Армения изыскивает приоритеты безопасности под угрозой как противников, так и «союзников». После Апрельской войны ситуация получила новые оттенки: армянские вооруженные силы оказали сопротивление, возможно, неожиданно для ОДКБ. В новой ситуации Ереван обрел возможность для маневра, и не исключается, что это сыграло роль в том, что и на этот раз угроза «генсека ОДКБ» отведена от Армении.