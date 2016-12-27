«Турецкая модель» и региональная политика

Турецкая модель весьма приемлема для таких стран, как Тунис или Ливия, и американцы вполне воспринимают данную модель, но как американцы, так и арабы не хотели бы доминирующего влияния Турции в арабских странах. Европейские эксперты считают, что Турция не имела и не могла иметь планов и расчетов в отношении Сирии, так как данные события инициированы не Турцией. По их мнению, Турция вынуждена наблюдать и реагировать на события в Сирии, где главные роли играют Саудовская Аравия, Катар и другие состоятельные арабские государства, а также некоторые европейские государства. По мнению некоторых экспертов, то, что происходит в Сирии, совершенно не то, чего хотела Турция. Отношения между Турцией и Ираном носят нестабильный характер. Турция не сумела достичь значительного влияния на Иран и на события вокруг Ирана. На Иран и ситуацию гораздо большее влияние имеет Китай и Россия. Иран проводит активную политику противоборства с Турцией в части влияния в регионе. Турция старается не отвечать в полной мере на политику Ирана, но рано или поздно в данных отношениях может возникнуть конфронтация. В настоящее время Турция пытается начать новый этап вмешательства в ситуацию в отношении Ирана, что имеет поддержку со стороны США и Европейского Союза. Между Турцией и НАТО нет кардинальных проблем. Имеют место вопросы Кипра, отношений с Грецией, претензии по поводу военных расходов НАТО по проблемам Европейской безопасности. Противоречия между Грецией и Турцией имеют место вне рамок НАТО. Многие европейские эксперты весьма заинтересованы в тенденциозном изложении проблем Турции и сопутствующих проблем, и ее подходы весьма противоречивы. Что касается американо-турецких отношений, эксперты считают, что Турция не согласна на компромиссы и желает получить максимум возможного во внешней политике. Это не что иное, как тиражирование тезисов турецких политиков и комментаторов. По оценке экспертов, имели место не компромиссы, а динамика событий и синергия факторов. В сущности, это представляет собой откровенную демагогию и красивую упаковку провала турецкой политики, которая сопровождалась многими принципиальными уступками со стороны Турции. Эксперты правы, утверждая, что между США и Турцией не было компромиссов, так как имелись только уступки со стороны Турции. Турция пришла к соглашению с США вовсе не в рамках неких принципиальных и стратегических соглашений. Турция продолжает развертывать свою внешнюю политику в основных направлениях. Американские эксперты стараются не трактовать тезис о провале политики А.Давутоглу «ноль проблем с соседями». Данная позиция говорит о том, что между США и Турцией по-прежнему имеются глубокие противоречия во внешнеполитических целях. В отношении Ближнего Востока эксперты трактуют турецкую политику как тесно связанную с политикой и интересами США и согласованную с Западным сообществом, хотя политика Турции в отношении Сирии достаточно самостоятельная, и плохо скоррелирована с позицией Западных государств. Несмотря на согласования с Саудовской Аравией, Турция не может надеяться на долговременное сотрудничество с этой ведущей страной Арабского мира, с ее сателлитами в зоне Персидского залива. Есть такжн сомнения по поводу создания турецко-египетского альянса и вообще каких-либо тесных согласований по вопросам региона. То есть, речь идет о провале турецкой политики на Ближнем Востоке. В настоящее время, вслед за провалом доктрины неоосманизма, началась новая линия поведения Турции - ускоренное сближение с Россией, когда сама Россия вынуждена идти на сближение любой ценой. Это в особенности стало понятным на фоне сближения Ирана с США и Западом. Турция переживает кризис, и выяснилось, что ее внешняя политика, практически, не востребована. Турция ощутила себя «лишней» в соседних с ней регионах, и чем настойчивей Турция пытается заявить о своих претензиях, тем с большим усердием государства противостоят ее экспансии. Отношения Турции и США, как ключевой фактор турецкой политики, остаются невыясненными, и остается много проблем, которые, видимо, как таковые решены никогда не будут. Американцам незачем решать проблемы в отношениях с Турцией, так как именно данные проблемы стали наиболее действенными рычагами давления и осуществления контроля над Турцией. США сумели добиться от Турции согласованности по многим вопросам, не оказав ей поддержку в ее экспансии на Ближнем Востоке и в других направлениях.