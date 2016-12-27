Главный фактор - отношения Турции и России

Главным фактором формирования некого нового геополитического баланса в Черноморско-Кавказском регионе стало сближений России и Турции, которые в какой-то мере оказались в схожем положении. Обе страны некоторым образом геополитически блокированы, имеют претензии к Западному сообществу, весьма заинтересованы в развитии экономических отношений, а также в договоренности в сфере обороны и безопасности. Данные отношения России и Турции, а также заявленные интересы в регионе Южного Кавказа позволяют уравновесить их влияние и утвердить позиции, в чем весьма заинтересованы страны региона, но сближение России и Турции, так или иначе, приведет к попытке дистанцировать Южный Кавказ от Западного сообщества, навсегда и бесповоротно отрешить регион от НАТО и Европейского Союза. Между Турцией и Россией действительно много противоречий, и, конечно же, формирование альянса, в полной мере этого понятия, сейчас вряд ли возможно. Но даже и без более фундаментальных договоренностей Россия и Турция вполне могли бы вытеснить из региона США, в некой гипотетической ситуации. Ни в США, ни в Европе такой угрозы интересам Запада не предусматривают. Если ранее возможность сближения Турции с Россией и другими крупными государствами Евразии озадачивала американцев, и в меньшей мере европейцев, то сейчас судьба Турции, в целом, ее амбиции стали в меньшей мере беспокоить американских политиков. США предпочитают не чинить сейчас больших препятствий экспансии Турции и дожидаются, пока Турция столкнется с другими региональными игроками и войдет в серьезные региональные конфликты. Экспансия Турции в различных направлениях уже вызвала обеспокоенность государств Ближнего Востока, Балкан и Ирана, и американцы надеются на усиление противоречий между Турцией и Россией. Фактический выход Узбекистана из ОДКБ в свое время стал признаком формирования нового расклада сил в регионе. Узбекистан не ощущал достаточной надежности ОДКБ как структуры, обеспечивающей его безопасность, в условиях очень высокой неопределенности и вывода войск НАТО из Афганистана. Но, помимо «афганской» проблемы и угрозы с Юга Узбекистан рассчитывал, что дезорганизация ОДКБ и усиление позиций США в регионе будет способствовать планам по утверждению роли Узбекистана как региональной «макродержавы». Данная перспектива, не очевидна, но в какой-то мере может привести к некоторому усилению влияния Турции и ее присутствия в регионе Центральной Азии. Возможно, Узбекистан, получивший «прикрытие» США в некотором стратегическом и тактическом смысле, предпочел бы в большей мере стать партнером Турции, чем России. США наращивают свое присутствие в Центральной Азии вовсе не для того, чтобы создать более благоприятные условия для продвижения в регион Турции, и не заинтересованы в усилении в Центральной Азии турецких позиций, что может привести к неприятным последствиям для американской стратегии. Одновременно, это раздражало бы Китай, а с ним в регионе Центральной Азии ни одно государство не хотело бы оказаться в дискуссионных отношениях. Так или иначе, в регионе Кавказа наибольшим будет оставаться влияние США и России, а позиции Турция всегда будут весьма сомнительными и незавершенными. В Центральной Азии сложится тройственное внешнее влияние – России, США и Китая, а влияние Турции будет менее значительным, чем в регионе Кавказа. Возможно, на определенном этапе нынешнее положение дел и данный расклад сил будет устраивать трех основных акторов. Это наиболее благоприятный баланс сил для обеспечения стабильности и безопасности, но в любом случае Китай будет играть лидирующую роль в эксплуатации экономических ресурсов региона, и это уже произошло.