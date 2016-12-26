Первый шаг Сейрана Оганяна из Арцаха

Экс-министр обороны Сейран Оганян, ранее заявивший о вступлении на политическую арену, сделал свою первую запись на страничке в Фейсбук, в которой отметил, что любой политический деятель, который заявит о вступлении в политическую борьбу, обязан выразить свою позицию по карабахской проблеме. Далее он представил 10 пунктов, которые резюмировал заявлением о том, что Армения может развиваться без карабахского «урегулирования», и это и есть стимул развития Армении, который позволит достичь выгодного для Армении решения. «В рамках взаимосогласия можно говорить о компромиссах, но исключительно на основе оценок военных и иных экспертов. Но на данный момент обсуждаемые «компромиссные» варианты нереальны и неприемлемы, тем более, что официальный Баку не заявляет о своей части уступок и проявляет агрессивный подход, что опасно для нас. Не замечать эту опасность значит заниматься самообманом», говорит Сейран Оганян. При этом сам Сейран Оганян не представляет свой вариант компромиссов. В конце концов, модель урегулирования и развития должна формироваться не в ходе переговоров с Азербайджаном, нужно предложить собственную модель, в том числе, механизмы безопасности. «Нынешние границы Арцаха сформировались в результате двух агрессий Азербайджана, исходя из целесообразности обеспечения необходимой глубины гарантии безопасности арцахского армянства. Следует также учитывать, что Апрельская агрессия Азербайджана, по сути, легитимизировала нынешние границы Арцаха», заявляет Сейран Оганян. Когда в апреле границы Арцаха «легитимизировались, Сейран Оганян был министром обороны. Этот процесс сопровождался сомнениями по поводу «легитимности» как министра, так и Верховного главнокомандующего, а также «правящей элиты». Кто был ответственнен за выявленные в апреле упущения прошедших 25 лет, так и не выяснилось. Но очевидно, что границы были «легитимизированы» с территориальными потерями. И главный вопрос – кто несет за это политическую ответственность. А может, это не считается территориальными потерями? В позиции Сейрана Оганяна также нет ответа на этот вопрос, даже со ссылкой на Конституцию Арцаха. В одном экс-министр обороны прав – Арцахская проблема действительно является краеугольной в контексте армянской государственности, ее нельзя рассматривать как бремя, скорее, как основу. Вся проблема в том, что в Армении нет политических сил, которые выработали бы модель развития, выстроенную на той идее, что нынешний статус-кво в Арцахе – минимальная целостность, гарантирующая безопасность армянской государственности. Иначе говоря, сломать годами формировавшийся стереотип, согласно которому в основе «миролюбия» может быть только готовность «к компромиссу», а призывы к сохранению статус-кво – «воинственность». На деле мир хочет услышать от Армении совершенно иное, и именно в этом причина того, что после Первой арцахской войны мировые симпатии оказались явно на армянской стороне, что в определенной степени определило итоги войны. Этот тренд изменился после того, как армянская государственность стала служить интересам не нации, а узкой группы людей. Армении, безусловно, следует выступать с позиций мира и взаимного согласия с Азербайджаном. Но это должно быть согласие по поводу общежития в условиях нынешнего статус-кво. В Армении должна появиться политическая сила, политическая модель, которая выступит именно с этих позиций и подведет под них гражданскую платформу. В этом смысле Сейран Оганян прав, начиная свой путь именно с Арцахского вопроса. Вопрос в том, в какую сторону пойдет сам Оганян. И именно здесь вопрос модели становится ключевым – назад к нынешней уже исчерпавшей себя позиции или вперед, к легитимной политической субъектности.