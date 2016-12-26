Сенсационная речь Сержа Саркисяна на саммите ОДКБ: год спустя

Серж Саркисян вылетел утром 26 декабря в Санкт-Петербург для участия в саммите ОДКБ и ЕАЭС. Визит Сержа Саркисяна и саммиты происходят в трагической ситуации, и корень их восходит к декабрю 2015 года. Год назад, 21 декабря, состоялся саммит ОДКБ, на котором Серж Саркисян выступил с резкой критикой в адрес блока и так называемых союзников. «Каждый раз, когда Вооруженные силы Азербайджана применяют против Республики Армения автоматы, мины и артиллерийское оборудование, они стреляют в направлении Астаны, Душанбе и Бишкека, Москвы и Минска. Напомню, что у нас в Уставе есть соответствующая статья. И когда мы не только не применяем эту статью, не обсуждаем сложившуюся ситуацию, не считаем нужным взять трубку, позвонить и поинтересоваться, что происходит в союзнической Армении, но и голосуем против друг друга в международных организациях, принимаем с третьими странами двусторонние заявления, тексты которых направлены против одной из стран-членов ОДКБ, то мы ставим под обстрел всю нашу Организацию, ее авторитет, значимость», заявил год назад Серж Саркисян в беспрецедентно жесткой, но востребованной речи. Возможно, согласие на такую жесткость Серж Саркисян получил после того, как Турция сбила на турецко-сирийской границе российский самолет, что привело к обострению русско-турецких отношений снижению воздействия русско-турецко-азербайджанского трио на Арцахскую проблему. Выступление Сержа Саркисяна, конечно, не растопило безразличие ОДКБ в отношении Армении и безопасности Арцаха. Более того, эта организация в прошлом году стала поддерживать Азербайджан интенсивнее, чем Армению. Апогеем стала Апрельская война, когда члены ОДКБ не сочли нужным выступить даже с политическим заявлением в пользу Армении. Более того, президент Беларуси Лукашенко позвонил и поддержал Алиева, и хотя в ответ Ереван вызвал посла Беларуси, но это мало что изменило. Казахстан, например, отказался от участия во встрече премьеров ЕАЭС в Ереване 8 апреля, чтобы не обижать Азербайджан. Россия согласилась перенести заседание из Еревана в Москву. А прибывший 7 апреля в Ереван премьер России Дмитрий Медведев, дабы не обижать Алиева, отправился из Еревана в Баку, попытавшись восстановить «казанский план». Таким образом, прошедший год подтвердил необходимость новой сенсационной речи. И международная ситуация вновь сложная – за неделю до саммита в Турции демонстративно убили российского посла, а буквально за день до саммита потерпел крушение самолет минобороны Армении, следовавший в Сирию. Саммит проводится в день траура по 92 жертвам. Сложно сказать, являются ли убийство посла и крушение самолета звеньями одной цепи – полицейский, убивший посла, заявил, что мстил за Алеппо, а самолет также следовал в Латакию. Сегодняшняя ситуация отличается от прошлогодней и тем, что саммит будет происходить в условиях не ухудшения российско-турецких отношений, а наоборот, на фоне заверений о том, что этим отношениям ничто не может угрожать. На деле русско-турецкие отношения сейчас более напряжены, чем в прошлом году. После убийства посла в Турции Путин заявил, что когда год назад ему говорили, что правительство Турции не имеет отношения к инциденту со сбитым самолетом, он сомневался, но после убийства посла уверен, что в правительство Турции проникли провокационные элементы. Это было беспрецедентное заявление о том, что в Турции нет власти, что Эрдоган не обладает всей полнотой власти и не контролирует ситуацию. Очевидно, что русско-турецкие отношения проходят режим нормализации в условиях взаимного недоверия. А эти отношения имеют важное значение как в смысле геополитики, так и региональной безопасности на постсоветском пространстве. По большому счету, ОДКБ – это структура, созданная русско-турецким соглашением, и в нем два блока – русский и турецкий. И Армения входит в российский блок. Геополитика или судьба вынудили Россию пересмотреть повестку саммита ОДКБ в смысле определения угроз безопасности.