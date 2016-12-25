Ситуация в Армении и реакция России

Политическая борьба в Армении приобретает весьма опасный и непредсказуемый характер, что вызвало большой интерес за рубежом, в политических, дипломатических и аналитических кругах. Считается, что от результатов парламентских выборов в Армении будут во многом зависеть дальнейшие процессы в Южном Кавказе и роль России в регионе. Данные ожидания не совсем адекватны, и не отражают реальных процессов. Они апеллируют, скорее, к тому тезису, что ситуация и вообще политическое положение в Армении не стационарно, и страну нельзя отнести к числу устоявшихся обществ. Все это еще больше подогревает интерес Москвы к происходящим событиям. В Москве ищут приемы, каким образом оказать влияние на исход выборов, и, видимо, некоторые политтехнологи, среди которых немало искренних друзей Армении, не нашли ничего другого, как превратить проблему НАТО в ключевую в раскладе сил и в политической борьбе в Армении, что, скорее всего, произошло с подачи заинтересованных групп в Ереване. При этом, для обсуждения данного вопроса избрано не некое виртуальное «поле» Интернета, а конкретное географическое место – Москва. Если на этом «поле» рассматривались проблемы противоречий между властями и актуальной оппозицией как весьма серьезную и принципиальную борьбу, то удивительно то, что обе политические группировки вполне охотно приняли эти правила или схему обсуждения своей борьбы. Если Серж Саркисян, оказавшись в фаворе у Москвы, практически, не отреагировал на данный прием политтехнологии, то его оппоненты решили, что события разворачиваются весьма опасно для них, и перешли в наступление, опасаясь забвения, о чем свидетельствует резкое падение рейтинга оппозиции. Данный момент интересен тем, что сейчас карты раскрыты, и «антологическим противникам» – американцам продемонстрировали то, кто с кем, и кто куда. Конечно, «проатлантическая» и «проамериканская» самодостаточность как Сержа Саркисяна, так и лидеров оппозиции столь же сомнительна, как и вообще их способность проводить системную внешнюю политику, но очевидно, что С.Саркисяна превращали в альтернативную или, вернее, безальтернативную политическую фигуру прозападного направления, и он весьма сознательно эту игру принимает, она его устраивает. Наконец-то в армянской действительности возник «официально провозглашенный» агент атлантизма, или, может быть таким образом - «агент, но не атлантист». Искусственно культивируемый «атлантист» комплиментарного типа очень нужен другим, наиболее возможным претендентам на президентский пост. Но в этой ситуации нужно вспомнить и отметить всех тех, кто посещал штаб-квартиру НАТО и Пентагон, пытаясь заручиться поддержкой в этих двух «сакраментальных» учреждениях. Л.Тер-Петросян в последние годы оказался аутсайдером в «атлантическом» векторе политики Армении, хотя все это, конечно же, наигранно и, безусловно, подстроено под внешние запросы и интересы. Несмотря на свои «новые» отношения с американцами, Серж Саркисян однозначно будет удерживаться исключительно в пророссийском притяжении, а Л.Тер-Петросян обречен на однозначный «проруссизм». Возникает вопрос, способны ли актуальные и актуализированные армянские политики быть «атлантистами», «американистами», «евразийцами», «европеистами» и чем–то другим подобными? Армянские политические элиты во многом надуманы, не в состоянии фигурировать на политической арене. Различные группировки надевают на себя совершенно ложные маски, во многом под влиянием вероятности получения грантов. Имеются многие «политики», которые хотели бы выступать под псевдо-западнических деятелей. Эти деятели сумели договориться с властями, даже по поводу избрания в парламент. В сущности, армянская элита весьма предана русским интересам. Это обстоятельство нужно принять во внимание, и сейчас, и в будущем.