Какой выбор сделает Россия

Выиграет ли Россия, и в какой перспективе она может выиграть? Россия стремится к ясности, предсказуемости и одномерности в Армении и прилагает усилия для создания атлантической «партии», делая ставку на крайне непопулярные приемы. Но игровая ситуация с вероятностными параметрами может очень скоро и легко трансформироваться в детерминированную и стационарную. Совершенно очевидно, что ни на С.Саркисяна, ни на Л.Тер-Петросяна американцы ставку не делали, это две весьма и весьма одиозные персоны, повязанные многими цепями и обязательствами с самыми неприятными и неприемлемыми обстоятельствами. Настало время однозначно понять, что, практически, вся политическая элита Армении осталась за бортом мировой политики и не может восприниматься как партнер для мировых центров силы. Это касается не только политического руководства, но и политического класса, бизнес-кругов, администрации, которые воспринимаются просто как сервисные деятели, без какой-либо позиции. Но все же, несмотря на то, что С.Саркисян и Л.Тер-Петросян являются политическими соперниками, нет никаких оснований утверждать, что они преследуют какие-то принципиально различные цели. Они являются лидерами двух группировок, стремящихся к власти, и именно таким образом воспринимаются американцами. Сейчас, после напряженных событий внутриполитического противостояния, США пришли к выводу, что нужно работать с той группировкой, которая окажется у власти, не прибегая к явной и сильной поддержке оппозиции. Пока что США не видят в Армении некой «идеальной» для себя политической группировки, которая могла бы совместить про-американизм или готовность к гораздо тесному сотрудничеству с США с соблюдением демократических норм. США пытались рассматривать в качестве приоритетного партнера на внутриполитическом «поле» Армении Раффи Ованисяна, чьи предпочтения и цели весьма спекулятивны и демагогичны. Он является лидером партии «Наследие» и руководителем Центра стратегических исследований, которые финансируются из различных источников в США. Таким образом, актуальные политические деятели Армении, имеющие наиболее реалистические амбиции, не выдержали темпов и ритма политической борьбы, весьма явственно ощутили риски, которые ожидают их в предвыборной борьбе, решили воспользоваться внешними политическими ресурсами для выяснения внутрикомандных отношений. При этом, даже произошел традиционный «вынос мусора из избы», так как в создавшихся условиях в стране не работает даже столь испытанный ресурс, как компромат, или, вернее, главным компроматом стали геополитические ориентации. Это все еще остается абсурдным, так как геополитические предпочтения данных политиков не более как надуманные тезисы. Создается впечатление, что «овчинка выделки не стоит», так как эти попытки расставить всех по местам, в сущности, ничего не дадут и стали результатом растерянности и неуверенности. Чем же заняты США в создавшейся ситуации? Американцы предпочитают работать с президентом Армении, так как считают, что он, пока, сохраняет рычаги власти и вполне способен провести выборы в режиме относительной свободы и добиться ротации представительской и исполнительной власти. Американцы уже на протяжении двух лет активно занимаются проектированием выборов в Армении, предъявив президенту несколько условий в отношении типов политиков, способов проведения предвыборной кампании, приведя некоторые оценки политикам и функционерам. Пока в Армении реализуется логика американских инициатив, а не российских. Но что может привести к усилению влияния той или иной державы в Армении, где политический класс и общественно-активные слои крайне непопулярны, но все же, сохраняется общественно-политическая стабильность? Цель США в отношении Армении заключается не только в использовании армянского фактора, как рычага в сдерживании Турции, но и в попытках недопущения использования Россией Армении как ее союзника и партнера, вывода ее из российской политической игры. США выстраивают процесс урегулирования турецко-армянских отношений не только с целью сдерживать Турцию в ее внешнеполитических амбициях, но и сделать Армению участником этого процесса и задач, что означает вывод ее из-под влияния России. Данные подходы и позиции совершенно не зависят от влияния на внутриполитическую жизнь. Ни американские, ни российские усилия по оказанию влияния на внутренние политические процессы не приведут к усилению предпочтительности политики обеих держав со стороны ни политиков, ни общества. Государство, которое заинтересованно в усилении влияния в Армении, не должно настаивать на урегулировании карабахской проблемы в рамках тех не реалистических схем, которые хорошо известны. Не настаивать на селективности в сфере внешней политики и в геоэкономической сфере. Невозможно отнимать у Армении право выбора по экономическим проблемам и проблемам безопасности, в особенности по конкретным вопросам. Внутриполитические предпочтения внешних сторон неизменно приведут к резкой реакции. Партнер, особенно стратегический партнер не должен постоянно ставить под сомнение «преданность» партнера и ограничивать его внешние возможности, что приводит к его ослаблению. Но этот выбор произошел. Россия проводит политику экономического унижения Армении, утверждения военной ущербности, приведения ее в состояние противника НАТО, недопущения сотрудничества с НАТО и ЕС, превращения страны в колониальную модель вассала. Ни США, ни ЕС не могут в должной мере протестовать по поводу данной модели, так как это будет отражено в политике и пропаганде России, и русские станут говорить о внешнем вмешательстве.