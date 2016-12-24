Базовая разработка США по Карабахской теме

Позиция США в отношении карабахской проблемы была в определенной мере выработана в период администрации Б.Клинтона при участии достаточно либеральных и даже леволиберальных политиков и экспертов и была подтверждена командой политиков и экспертов в администрации Дж.Буша, придерживающейся иного политического стиля. Это говорит о «внепартийности» политики США по данному и другим аналогичным проблемам. Попытка политических разработчиков в администрации США весной 2001 года использовать карабахскую проблему в качестве рычага давления на Россию была обусловлена американо-российскими переговорами по вопросу о ракетах, что очень беспокоило Дж.Буша и имело принципиальное значение для США. Наряду с таким мощным рычагом давления, как расширение состава НАТО, Ричардом Армитеджем и отчасти Ричардом Хаасом было задумано развернуть карабахскую тему для шантажа России. Россия заняла выгодную позицию невмешательства и не позволила втянуть себя в эту ситуацию, понимая, что из данной инициативы ничего не получится. Попытка в Ки-Уэсте провалилась, и администрация Дж.Буша больше никогда не вернется к этой инициативе. Прошло четыре года, и нигде и никогда американцы не применяли выражения «Ки-Уэстский процесс». Процесса нет, и проблемы для США нет. Армянские политики и эксперты должны это в конце концов твердо уяснить. По крайней мере себе следующее: существует ли позиция США в отношении Нагорного Карабаха, а заодно и других непризнанных государственных образований или нет? Если да, то каким образом эта позиция выражается? Если армянский политический класс не желает ставить перед собой этот вопрос и отвечать на него, необходимо применить метод «легального принуждения» к пониманию данного вопроса. Иначе все это становится опасным. Карабахская тема используется во внутриполитической борьбе уже не только оппозицией, но и правящим режимом. Это совершенно недопустимо. США совершенно не интересует национальные интересы ни Грузии, ни Азербайджана. США вполне признали аннексию Абхазии и Южной Осетии Россией. Их лишь заботит сохранение угроз для стабильности в остальной Грузии, которая превратилась из страны в трассу энергокоммуникаций. В случае с Нагорным Карабахом никогда не было проблем с «патронажем». НКР – часть политического пространства Армении. США волнует не сепаратизм, а состояние бесконтрольности определенных территорий, где могли бы возникнуть проблемы с международной преступностью, которая внесла бы возмущения с создаваемую систему региональной безопасности. США призывают Россию устранить очаги преступности в Абхазии, в Южной Осетии и, что самое главное – в Приднестровье. США не могут и не стремятся устранить контроль России над данными территориями, представляющими из себя геополитические «точки». Нагорного Карабаха нет в этом ряду исчезающих проблем. Нагорный Карабах – армянский, только армянский. Проблема лишь в имитации политического процесса, который должен привести Азербайджан к признанию свершившегося факта.