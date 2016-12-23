Армения приобретает прекрасных друзей по несчастью

Убийство посла Карлова делает Москву и Анкару зрителями регионально театра Западные СМИ упорно муссируют версии вероятной заинтересованности в убийстве со стороны Анкары либо Москвы. Делаются намеки на стремление двух столиц методами террора решить в свою пользу те противоречия, что скрыты за шатким и недолговечным согласием сторон по Сирии. Трагическая гибель посла рассматривается в одной связке с атакой на фронтовой бомбардировщик СУ-24 и периодическими актами террора в Турции. Не подлежит сомнению, что воздействие террора особенно сильно в его информационной составляющей. С развертыванием медийной атаки критерий истинности терять свою значимость. Не важно, кого представлял убийца на самом деле — важно лишь, “о чем пишут газеты”. Нам же важнее знать, с какой именно целью они пишут так, а не иначе. Басовитый хор крупнейших средств своей слаженностью наводит на мысль о том, что нечто важное, действительно, находится за пределами простенькой версии о групповом или индивидуальном акте мести. Руководствуясь принципом римского права qui prodest, пресса полагает, что смерть русского посла могла быть выгодна Эрдогану. Дескать это утолило бы жажду крови, что мучила массы истых турецких мусульман. Приводится и улика: прибывшие с 25-минутным опозданием бойцы “куманду” по неясным причинам застрелили заблокированного полицией и уже безоружного убийцу. Другие авторы западных СМИ указывают уже на заинтересованность Москвы. Якобы Москва может теперь требовать у Турции уступок в качестве “цены за кровь”. Что восточный адат такое предполагает, русским ведь известно еще со времен Тегерана-1829. В подтверждение версии приводится схожая улика. Российские спецы в течение 2 дней изучали обстановку в районе выставочного комплекса и не смогли локализовать угрозы. Затем долгих 25 минут ничего не предпринимали для эвакуации раненного посла. Действительно, странно. Известный турецкий юрист, функционер правящей партии Бурхан Кузу восклицал в прямом телеэфире: “мы облажилась, положим, а что у русских там нет охраны?” Российская пресса, находясь явно под ограничениями, направляет общественное внимание во-первых на чрезвычайную благовоспитанность турок и их невероятную любовь к русским, а затем на особую заинтересованность Запада новой ссорой Эрдогана и Путина. Турецкая же пресса практически единодушно отрабатывает версию причастности организации Фетхуллаха Гюлена FETO. На помощь призывают тот же римский принцип, но уже в ленинском понимании выгоды. Приводятся и улики. Однако в соревновании по срыванию кровавых “плодов” террора преимущество за Западом. Его совокупная мощь на публичной сцене информационной войны превосходит совокупную русско-турецкую в 10, если не в 100 раз. Как следствие, имеющий тенденцию к эскалации террор вынуждает две страны к еще большему сближению. Причем, в обозримом будущем у них нет пути назад. С этим, в частности, согласна комментатор CNBC Сильвия Амаро. Как уже приходилось отмечать, метафора “предательского удара в спину” предполагает одноразовое применение. На наш взгляд, ее первое применение уже было фатальной ошибкой и стало следствием игнорирования сведений о политической и дипломатической традиции турок. Теперь страны обречены сближаться до степени, которой и не желали. Какое воздействие на регион будет иметь это сверхъестественное влечение друзей-соперников? Невольно оживают образы европейской любви и мира далеких 1938-го и 1939-го. Турция, став ареной гнусных террористических проявлений, уже превратилась в страну-наблюдателя. Тем же воздействиям, во всяком случае в сфере информационной борьбы, подвергается волей и неволей пристегнутая к турецкой повестке Россия. Москве нельзя не заметить, что со вступлением в вязкую информационно-разведывательную “зону” Анатолии и Леванта, толика за толикой теряется ее субъектность применительно к региону Ближнего Востока и Кавказа. Страна-наблюдатель Армения приобретает сразу двух друзей по несчастью. Павел Даллакян, обозреватель