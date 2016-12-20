Турецко-российские отношения: позиция США и НАТО

Сфера турецко-российских отношений является важной во внешней политике США, и от состояния дел в этой сфере во многом зависит региональная и отчасти глобальная безопасность. Как и в отношении Ближнего Востока, США проводят политику в Южном Кавказе, где предпочитают соблюдение баланса сил между тремя соседними державами, но, в принципе, между Турцией и Россией, так как Иран все еще не обладает в регионе должным влиянием и не претендует на доминирование, во всяком случае в настоящее время. Нужно сказать, что баланс сил между Турцией и Россией должен, по замыслам США, соблюдаться не только в Южном Кавказе, но и в бассейне Черного моря, что, быть может, более актуально, чем в Южном Кавказе, так как именно в Черном море Турции удалось нарушить равновесие в военно-морских силах. Конечно, для США, несомненно, является желательным изменение сил в Черном море в пользу Турции, но вряд ли это приемлемо в Южном Кавказе. В данном регионе для США представляется более желательным соблюдение баланса сил. Вместе с тем, в настоящее время американцы считают, что баланса сил в Южном Кавказе нет, так как позиции России в этом регионе более предпочтительны, несмотря на вовлечение Грузии в планы НАТО. Наиболее действенным способом усиления роли Турции в Южном Кавказе стало бы урегулирование отношений с Арменией, что все еще нереалистично. То есть, именно от этого фактора зависело бы развитие баланса сил в регионе. Вполне возможно, что данная политика США исходит из нынешних приоритетов, так как происходит снижение уровня заинтересованности в Южном Кавказе, как и во многих других регионах, и эта позиция может иметь временное значение. И принцип баланса сил может быть изменен, если внешняя политика США станет более активной. Пока США пытаются переложить ответственность за Южный Кавказ на Европейский союз, что происходит не совсем удачно. Политика Демократической партии включала попытки нивелирования неприятностей между турками и США с учетом того, что на Турцию ориентируются некоторые тюркоязычные государства. Такова была практика демократов и многих чиновников в Пентагоне. Значительную роль в удержании данной политики США играла Великобритания, и возможно, Германия. Но на данном этапе европейцы стали гораздо более радикальными в отношении Турции. В особенности это присуще германским государствам и государствам центральной Европы. В настоящее время американская политика «двойного сдерживания» в отношении Турции и России сама собой вышла на новый этап и стала первоочередной для США и НАТО. Для США и НАТО перестало иметь смысл какое-либо потворство турецкой политике, и Западное сообщество поняло, что гораздо легче и эффективнее противодействовать Турции и России пакетом, когда обе страны проводят теперь адекватно враждебную политику. Однавременно, в своих отношениях Турция в гораздо меньшей мере растеряна и в меньшей мере замешана на интриге, нежели Россия. В данных отношениях, хотя Турция позиционируется как в большей мере соподчиненное государство, но она в более интегрированном формате связана с НАТО и с США, и ее политика может быть более гибкой и в большей мере приспособленной к нынешним международным обстоятельствам. В настоящее время Турция имеет несколько путей построения выхода из столь кризисного положения. Россия не имеет ни одного выхода, так как в отношении нее администрация США, а также Германии и Франции пытались применить различные тактики, вплоть до «взгляда» в глаза В.Путину и так далее. Западное сообщество поняло, что в отношении России придется осуществить еще большее давление, вплоть до доведения ее до состояния общего кризисного состояния. Россия встала перед близкой перспективой утраты государственного устройства. При этом на первом этапе окажутся не внутренние, а внешние способы давления. Россия так и не научилась производить металлорежущие станки, самолеты и автомобили. Россия не в состоянии производить даже молоко и свинину, а ограничена произвдством зерна, это легче и доступнее, так как производство добавочного продукта в этом случае менее хлопотно. Отношения между Россией и Турцией никогда не были сколько-нибудь преданными и надежными. Турция придерживается обычной тактики конъюнктурной политики, а Россия почти всегда ошибается, представляя Турцию как верного друга. Обе страны рассматривают друг друга как весьма ограниченных партнеров, которые не способны вырваться из паутины своих имперских ностальгических ощущений. У обеих стран имеются свои весьма сложные намерения на евразийском пространстве, и турки, и русские слишком связаны с давними и прочными имперскими амбициями. И Россия, и Турция продолжают настойчиво искать новых партнеров во многих регионах, в том числе на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, а также на Балканах. Даже на этой дистанции в международной политике обе страны оказываются в состояния дипломатического столкновения. Для США и НАТО Турция не утратила свою значимость. В особенности это выражено в части задач по Черному морю. Черное море приобретает новую позицию, но ни Болгария, ни Румыния, как члены НАТО, пока не способны поспорить с Россией в этом море. Румыния поставила задачу построить новый флот, но в отношении Украины аналогичная задача не стала системной, она все еще ожидает помощи Запада, хотя для ее военных нужд НАТО создала семь трастовых фондов. В любом случае, с учетом фактора соглашений Монтре, значение Турции в Черном море все еще весьма велико. Для США и НАТО остается проблемой сочетание Турции как союзника и как противника. И все-таки, на примере Черного моря можно выяснить, насколько Турция остается союзником НАТО и противником России. Но США и НАТО обладают все еще возможностями содержания Турции в состоянии союзника «второго порядка». И Турцию это вполне устраивает. Турция не намерена выходить из НАТО и окончательно разрывать отношения с США. Удастся ли Турции оставаться в НАТО и продемонстрировать сближение с Россией? Но в этом случае следует выяснить, насколько велика роль европейцев в удержании Турции в НАТО, и как это будут одобрять США. Скорее всего, Турция надолго останется весьма специфичным членом НАТО, чьи позиции станут весьма относительными. В смысле прошедшего этапа Турция уже перестала быть членом НАТО, и это не вызывает никаких возражений и сомнений со стороны членов НАТО, и в особенности – США. Более того, данное ущербное положение Турции весьма устраивает НАТО. Устраивает ли это ее саму?