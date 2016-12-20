Еще один удар по Путину, уже ниже пояса

В Турции жестоко убит посол России Андрей Карлов. Его убил бывший полицейский с криком «Аллах Акбар» и «Алеппо не забыт». Есть сведения, что убийца был прежде сотрудником спецслужб Турции. Демонстративный характер убийства – посла расстреляли во время публичного мероприятия - говорит о том, что это удар по Путину. Путин и Лавров уже заявили, что данный шаг был направлен на ухудшение российско-турецких отношений. Президент Турции сразу же позвонил Путину и сказал, что это для него стало неожиданностью. Россия пока не настроена возлагать вину на власти Турции. Путин на сей раз не сказал, что это был удар в спину, как это было заявлено после инцидента со сбитым Турцией российским самолетом. Инцидент привел к ухудшению российско-турецких отношений, которые, однако, стали восстанавливаться в июне. Дело дошло до восстановления военно-технического сотрудничества. Тем не менее, у них оставались разногласия по вопросу Сирии, где Россия активно поддерживала силы Асада и фактически восстановила его контроль над Алеппо. Турция находидась в это время в постоянном контакте с Россией и не предпринимала шагов против. В итоге по вопросу Асада Турция, фактически, уступила Москве, не известно, взамен на что. И тут в Турции убивают российского посла. Москва на этот раз не назвала это ударом со спины, потому что, видимо, что удар с другой стороны, и ниже пояса. Нет никаких признаков того, что власти Турции причастны к инциденту. Но ситуация неоднозначная – в Турции после июльского мятежа проводится спецоперация, арестованы тысячи людей, обвиненных в причастности к гюленистам. Что касается сбитого самолета, то в итоге Турция стала представлять его как провокацию против Турции и заговор против власти. И в этой ситуации они должны были бы быть более внимательны к подобным провокациям. Таким образом, либо Эрдоган больше не владеет ситуацией, что может показаться странным после июльского мятежа и установленной после него фактически диктатуры, либо, протягивая правую руку Путину, Эрдоган левой рукой расстреливает российского посла, но уже бьет не в спину, а ниже пояса. Во всяком случае, очевидно, что Анкара была не в силах остановить этот удар по Путину, хотя было заявлено, что в июле удар по Эрдогану предотвртил именно Путин. Президент Турции сказал, что если б его не предупредили, то через 15 минут он был бы убит. Но если российским спецслужбам удалось предотвратить мятеж в Турции, почему они не смогли предотвратить расстрел российского посла? Примечательно также, что циничный теракт в Турции произошел одновременно с терактом в Берлине, где грузовик врезался в толпу, и было 12 жертв. Примечательно, что за несколько часов до этого Евросоюз продлил еще на полгода санкции против России. Отношения Германии и с Турцией, и с Россией в последнее время ухудшились, причем, интересно, что Турция и Россия регулируют свои отношения с Европой терроризмом, разыгрывая фактор безопасности. Российские власти все время заявляют, что Европа может обеспечить свою безопасность только в случае сотрудничества с Европой, а власти Турции периодически грозятся направить на Европу очередную партию беженцев. Очевидно, что в международной практике терроризм становится «нормой», и в большей степени она становится «нормальной» для Турции и русско-турецких отношений. Ощущение такое, что восстанавливающиеся русско-турецкие отношения становятся не только проблемой для международного сообщества, но и для Турции и России, которые стали заложниками этих отношений. Заявления Путина после убийства посла напоминали положение оказавшегося в западне льва, который бросается от стенки к стенке. Интересно, какой удар еще должна получить Россия от Турции, чтобы понять – Турция не может быть для России другом.