Факторы военно-политического договора между США и Арменией

Еще до того, как начались шумные акции так называемого «карабахского движения», было вполне понято, что придется действовать в крайне примитивном и духовно коррумпированном обществе. Люди проявляли самоотверженность и мужество, но было и много идиотов, которых все больше вливалось в данное «движение».

Лидерами движения стали не только бюджетные деятели, хорошо известные своими вассальными наклонностями в отношении России, но истеричные и совершено неопытные люди. Власть перехватывалась, но в результате так ничего и не изменилось.

Армения сегодня окончательно обнищала, армяне разбежались по различным вокзалам, политические группировки окончательно продались и признали властные круги своими патронами. Наиболее преступным результирующим явлением стали международная изоляция Армении, обособление от НАТО, Евросоюза и Западного сообщества.

Армения оказалась в состоянии блокирования со стороны России, которая все больше готова договориться с Турцией и принудить ее к беспрекословному подчинению. Во властных кругах возникли мерзкие личности, являющиеся русской агентурой.

Конечно, президент Армении, а вернее, все три президента несут наибольшую ответственность за результаты подобной аполитичности, но дело не только в президентах. Армянская власть - это адекватное отражение общества, пустого, ненформированного и трусливого, готового на послушное подчинение за «30 рублей», как это было всегда. Армения утратила огромные возможности и пришла к отсутствию факторов и условий безопасности.

Нужно сказать, что преемственность армянского общества очевидна. Вокруг властных структур подвизались люди нового поколения, еще более мерзостные и продажные. Возникла новая «идея», что от России нельзя дистанцироваться, потому что это очень опасно. Более дегенеративного мышления не придумаешь. И носителями этой «идеи» стали также представители молодых поколений армян. Причем, в ситуации, когда молодые люди гибнут в войне с Азербайджаном от русского оружия.

В настоящее время нет никаких предпосылок в части заключения между США и Арменией договора военно-политического характера, хотя такая практика в отношениях между США и государствами Восточной Европы имеет место, прежде всего – Хартия о сотрудничестве по проблемам обороны и безопасности между США и Грузией.

Данный формат не представляет собой гарантии безопасности со стороны США, но в значительной мере приводит к усилению безопасности данных стран. Не существует какого-либо стандартного формата отношений между государствами по поводу военно-политического сотрудничества, и, скорее, речь идет о конкретных факторах и условиях сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

До сих пор США рассматривали вопросы сотрудничества с Арменией в сфере обороны только в рамках известных программ НАТО. Но нужно понимать, что это весьма «предварительные» программы, и различные государства участвуют, например, в программе IPAP, совершенно различным образом.

НАТО обращает много внимания условиям демократии, и проблемы, связанные с этим условием, весьма отрицательно влияют на отношения альянса с этими государствами. Например, Азербайджан характеризуется многими проблемами в сфере демократии, но, вместе с тем, активно участвует в логистическом обеспечении операции НАТО в Афганистане, и рассматривается как вполне надежный партнер НАТО.

Армения имеет относительно меньше проблем с демократией, но ее тесное сотрудничество с Россией и ОДКБ не позволяет создать условия для более доверительных отношений со стороны США и НАТО.

IPAP позволяет государствам-участникам выдвигать различные предложения и сотрудничать с НАТО в широком диапазоне, и этим может воспользоваться и Армения, если она обладает волей и ресурсами. Но все, что происходит сейчас, является серьезным ограничением в доверии и в понимании того, насколько Армения готова расширить сотрудничество.

По оценкам американских экспертов, сотрудничающих с Государственным департаментом и Пентагоном, влияние России на Армению будет усиливаться, при этом, Армения все более будет утрачивать суверенные права на принятия решений. Поэтому политические отношения США с Арменией не имеют перспективы.

Администраторы в Государственном департаменте настроены несколько иначе, считая, что необходимо предоставить Армении большие возможности для сотрудничества с НАТО и Европейским Союзом, так как Армения была готова развивать эти отношения, но испытала диктат России и отказалась от этого курса под сильным давлением.

В настоящее время внешняя политика США приобрела новые черты и подходы, и следует понимать, что для США сейчас весьма важны внешние инициативы и предложения. Если США принимают решения пойти на определенные конкурентные или конфронтационные отношения, то они должны быть уверены в надежности данных партнеров, которые нуждаются в поддержке.

Иначе, успешное развитие отношений просто непредставимо. Армении придется взвесить свои реальные возможности в сфере принятия решений, что, конечно, зависит от внешнеполитического и внутриполитического положения страны и ее руководства. После этого следует разработать предложения по развитию отношений с США в сфере обороны и безопасности.

Возможно заключение договора, аналогичного Хартии с Грузией, возможен другой формат. Может быть, данные отношения и договоренности будут предполагать два или три этапа, и по мере их развития будут оцениваться перспективы.

Понятно, что Армению, прежде всего, интересуют гарантии безопасности. В связи с этим, в

Трудно сказать, каким образом данное предложение будет рассмотрено в Пентагоне, где имеются несколько консервативные настроения. Совершенно не понятно, каким образом военное сотрудничество Армении с США будет сочетаться с обязательствами Армении перед Россией и ОДКБ.

Но, при определенных разработках, США могли бы пойти на такое развитие отношений с Арменией. В политических и военных кругах США отмечается, что «армянское лобби» в США не проявляет интереса к продвижению развития отношений с Арменией в сфере обороны. Деятельность «армянского лобби» ограничивается только вопросами признания геноцида армян, а также оказания некоторой экономической помощи Армении.

Вместе с тем, возможности «армянского лобби» гораздо более значительны, и оно могло бы воспользоваться рычагами влияния со стороны соответствующих комитетов в Конгрессе. В этом случае администрация также проявила бы больший интерес к предложениям Армении.