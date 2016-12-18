Армения будет абсорбирована в НАТО независимо от позиции власти

В настоящее время сложился некий консенсус между США и их европейскими партнерами по поводу развития и реформирования, а также приоритетам и политике НАТО.

В свое время, после возвращения Франции в военную организацию НАТО, многие проблемы в рамках политики трансатлантизма стали решаться в более комфортном режиме, стало легче происходить согласование различных решений.

Чикагский саммит НАТО (2012), Уэльский саммит (2014) и Варшавский саммит (2016) продемонстрировали полное понимание всеми членами альянса (за исключением Турции) основных задач в рамках доктрины «умной силы», что предполагает внесение принципиальных изменений в организационные вопросы, координацию оперативного управления войсками. Кроме того, предполагаются новации в решении военно-технических вопросов, что означает значительное перевооружение армий стран-членов НАТО, в условиях сокращения военных расходов.

Некоторые предыдущие амбициозные планы отдельных стран по перевооружению не могут быть осуществлены, но, тем не менее, ставится цель повышения эффективности вооруженных сил. На фоне данных общих, стратегических задач развертывается и политика НАТО и ведущих государств-членов альянса.

События в Афганистане, Ираке и Ливии сыграли важную роль в формировании настроений государств-членов НАТО, и на примере Сирии было продемонстрировано, каким образом НАТО сумело скоординировать позиции и усилия свих членов, не пожелавших применять военную силу в отношении правящего режима в Сирии.

В части региональной политики альянса происходят два противоречивых процесса: предпринимаются попытки вовлечь в сферу сотрудничества новых партнеров, далеко за пределами Европы и Северной Америки, включая государства Восточной Европы, зону Персидского залива и Ближнего Востока, в целом, Дальнего Востока, Тихого Океана и Латинской Америки; вместе с тем, актуальная политика НАТО содержит много признаков того, что Североатлантический блок пытается обособиться от остального мира, не желая осуществлять военное вмешательство в различных регионах.

Возможно, это не совсем обоснованная оценка, но нельзя отрицать, во всяком случае, отсутствие энтузиазма НАТО по поводу участия в военных операциях, например, в зоне Средиземного моря и Ближнего Востока.

Операция в Ливии в какой-то мере подтвердила, что создание военного альянса Франции и Великобритании оправдано, так как в этой конкретной ситуации, когда в интересах европейской безопасности необходимо было военное вмешательство, НАТО не было готово принять решение.

Сейчас рассматриваются варианты создания клубов из числа государств-членов НАТО, которые объективно могут быть объединены в отдельные военные группировки, с целью выполнения конкретных задач, что, в принципе, нереалистично, так как без согласования и взаимного дополнения военных возможностей НАТО, практически, невозможно выполнить ни одну современную военную задачу.

После весьма серьезной попытки создания Европейских вооруженных сил в конце 90-х годов было понято, что без НАТО во всей полноте своего состава и функций существование глобальной системы безопасности непредставимо.

Возникает вопрос, существуют ли противоречия среди членов НАТО по наиболее общим и региональным проблемам НАТО? Нельзя отрицать, что противоречий нет, и главным фактором возникающих проблем в Европе является непропорциональное экономическое усиление Германии, которая, с одной стороны, пытается доминировать в европейской политике, но с другой не испытывает энтузиазма, по поводу проведения активной политики за пределами зоны ответственности НАТО.

Но вряд ли это можно назвать противоречием, скорее, различиями в приоритетах, связанных с интересами ведущих государств-членов НАТО в различных регионах.

Вместе с тем, ситуация в Сирии продемонстрировала, насколько сильной может быть позиция НАТО и насколько политика альянса может быть согласованной и эффективной без военного вмешательства.

При этом, следует учесть и проблемы, которые неоднократно выдвигает Турция по поводу сирийской ситуации. НАТО более-менее успешно преодолело эти проблемы.

Эти события и процессы, говорят о том, что постепенно формируется новая политика, и быть может, новая стратегия НАТО как глобальной системы безопасности. Для достижения этой цели необходима адаптация и проведение реформ в НАТО, исходя из актуальных требований и вызовов. Но это потребует определенного времени, и в течение этого периода НАТО должно ограничивать свое внешнее вмешательства и повысить свой международный авторитет, позволяющий альянсу оставаться гарантом безопасности, не только для его членов.

НАТО активизировано в различных направлениях, прежде всего, потому что «найден» несомненный противник, которым стала Россия, сделавшая многое, чтобы приобрести вновь статус первого противника.

В связи с этим НАТО усиливает свои операционные позиции на двух направлениях – Балтийско-Центрально-Европейском и Черноморско-Средиземноморском направлениях, где Кавказ превращается из периферии соперничества в довольно ключевой регион, где столкнулись интересы НАТО и России, а также Турции и Ирана.

Причем, позиции Турции и Ирана все в большей мере, несмотря на отношения с Россией, сближаются с интересами НАТО. Россия уже несколько лет находится в усиливающемся геополитическом блоке, и международное сообщество все более понимает, что у нее нет никаких других шансов оставаться полноценной частью Западного сообщества.

Естественно, все еще имеются довольно серьезные противоречия между членами НАТО, в том числе и между ведущими участниками альянса. Но аргументация весьма сильная, имея в виду действия России в направлении Украины и Сирии. Возрастают опасения, что Россия, оказавшись в блокаде, станет пытаться прорвать ее в других направлениях. В связи с этим, НАТО пытается расширить число партнеров различного статуса и проникает на Ближний Восток и в Северную Африку.

В Южном Кавказе уже созданы условия плотного и надежного партнерства с Грузией, все более предпринимаются попытки вовлечь в свои рамки Армению, хотя она ведет себя весьма враждебно в отношении НАТО.

Игра в Южном Кавказе довольно сложная, и даже с Грузией все обстоит не всетак гладко, как кажется. Но без Армении будет сложно адаптировать Южный Кавказ, и НАТО будет пытаться выполнить эту задачу.

Ни США, ни НАТО не обращают внимания на то, какой режим сейчас находится в Армении у власти. К ней относятся как к странам Латинской Америки, ну, может быть, с учетом некоторых условий конфессионального и геополитического значения.

США и НАТО давно приняли решение о том, что правящие круги в Армении представляют собой образец весьма отсталой группировки криминального типа, и не стоит обращать на нее внимание. Армения будет абсорбирована в НАТО независимо от того, захочет ли этого правящий режим, которому не позволят торговаться.

Причем, ситуация в стране становится все хуже. Того, что новый министр обороны Армении состоит в пошлом грибоедовском клубе, достаточно для насмешек и восприятия его как русской агентуры.

От перспектив НАТО в Южном Кавказе во многом зависит деятельность альянса в направлении Турции, Ирана, Центральной Азии и Ближнего Востока. Развернулась ли сейчас борьба за Южный Кавказ в должной мере? Конечно, эта борьба уже развернута, причем по нескольким направлениям, и регион ожидают значительные дистанции от соседей, за исключением Ирана.