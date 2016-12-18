Алиев согласился признать независимость Карабаха?

В Карабахском урегулировании, судя по всему, начался очередной процесс активизации. Москва вновь пытается продвинуть «план Лаврова» или иначе «Казанский план». Для этого в Армении и Азербайджане началось два параллельных процесса.

Казанский план, как известно, предполагает промежуточный статус для Карабаха в обмен на N-е количество карабахских районов, из которых должны быть выведены армянские войска. Собирается ли Москва отдать эти районы Азербайджану или разместит там свои войска и, как говорят некоторые эксперты, данные территории перейдут под «прямое управление» Кремля»? Не известно, но судя по всему, Москва нажимает на обе стороны, потому что понимает – времени у нее немного.

От Азербайджана требуется всего лишь сделать пару миролюбивых заявлений и туманно обещать, что населению Карабаха будет позволено провести референдум. Алиев, судя по всему, уже приступил к выполнению задачи – создание «армяно-азербайджанской платформы» и прочие шитые белыми нитками шаги, видимо, должны стать доказательством «миролюбивости» Алиева.

А от Армении требуется вывести войска из каких-то районов. Этот вопрос в Армении, тем более, в Карабахе практически не обсуждается. Несмотря на то, что официальные власти проводят переговоры, предполагающие такой шаг, несмотря на неоднократные признания Сержа Саркисяна о готовности вывести войска, население в основном не принимает такой вариант как рациональное решение. Более того, когда в апреле Азербайджан попытался силой взять эти территории, общество беспрецедентным образом консолидировалось и встало на защиту этих земель. А в июле представляющая радикальную часть общества группа «Сасна тсрер» совершила вооруженный мятеж и вполне определенно заявила, что в Армении есть силы, которые не позволят властям пойти на уступки.

Безусловно, в обществе есть и сегменты, которые в глубине души поддерживают уступки – многие для того, чтобы их дети не служили в воюющей армии, другие потому, что никогда не смотрели на карту и не представляют, о чем идет речь. Но эти люди не формируют дискурс и не рискуют открыто заявить о своей позиции.

И вот, в процесс вступил первый президент Левон Тер-Петросян, который попытался сформировать политический дискурс, суть которого сводится к примитивной формуле – мы прислушиваемся к отеческим советам Путина и сдаем территории, Алиев, тоже по совету Путина, великодушно соглашается предоставить Карабаху промежуточный статус, Эрдоган, вместе с Путиным, открывает армяно-турецкую границу, все начинают жить хорошо, и никого больше не будут призывать в карабахскую армию.

Происходит два параллельных процесса в Армении и Азербайджане, причем, власти Армении изъявили согласие, но Алиев никак не произнесет «волшебные слова». Об этом свидетельствует заявление вице-председателя РПА Эдуарда Шармазанова, который прокомментировал речь Левона Тер-Петросяна и сказал, что власти Армении также считают, что нужен компромисс (иначе говоря – уступки), но Азербайджан не хочет пройти свою часть пути. Фактически, если Алиев пообещает, например, признать результаты референдума, который состоится через 50 лет, то Россия сразу же воспримет это как сигнал для давления на Армению, которой тогда трудно будет не сделать свой шаг.

Левон Тер-Петросян не зря подчеркнул, что это предложение России, а не Минской группы ОБСЕ. Судя по всему, он знает и намекает, что другие центры силы против такого плана. И до сих пор он не реализовался, возможно, не из-за неуступчивости Алиева и Саркисяна, а потому, что такое решение не соответствует неким глобальным планам по построению нового миропорядка. Тем более этот план становится абсурдным в условиях, когда Турция стала эпицентром дестабилизации и террора, Сирия и Ирак на грани развала, а США пока не определились с внешней политикой.

Почему Левон Тер-Петросян призывает поспешить и принять русский план? Почему он говорит, что может быть скоро поздно? Может, он что-то знает о будущем России и внешней политики США? И, призывая спешить, на деле советует подождать?