Сирия переживает катастрофу века. Те, кто говорил: «Мы принесли вам весну!», — засыпали градом огня. Сегодня точно неизвестно, сколько людей осталось в несчастной Сирии. Полмиллиона погибших, в два-три раза больше раненых. Нет ни одной сирийской семьи, которой не коснулась бы внутренняя миграция. Число беженцев, ищущих убежище в других странах, — около семи миллионов. С другой стороны, существует намерение разорвать связи идентичности между курдским населением на севере страны и Сирией. По этим причинам неизвестно, для какого количества оставшихся в Сирии людей, эта потерявшая половину своего населения страна является родиной. Для арабов, нусайритов, включая Башара Асада, туркмен, оппозиции и курдов и сегодня родиной остается вся Сирия? Если мы посмотрим на реальную ситуацию, то для оппозиции и туркмен «родина» — это регион, который в ходе операции «Щит Евфрата» зачищается от ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ — прим. ред.) и будет расширен с взятием Эль-Баба. Северная Сирия на востоке Евфрата — «родина» для части курдов. Район от Центральной Сирии до Средиземного моря — «родина» для нусайритов… Сейчас существует необходимость соединить эти разорванные идентичности на основе любви к родине и патриотизма. Кто и насколько действует в этом направлении? От Партии «Демократический союз» (PYD), сирийской Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Америка гладит по спине, а ЕС — балует, ожидать заботы о «территориальной целостности Сирии» бесполезно. Судя по тому, что США и ЕС хотят использовать PYD против ИГИЛ, для них территориальная целостность Сирии — тоже не непременное условие. Хотя Иран говорит «целостность», что больше походит на комплимент, его тоже не волнует единство территории. Если бы это было не так, то во время оккупации Алеппо по мирным жителям не открывали бы огонь, несмотря на перемирие, не совершали бы массовые убийства. А для России главное — ее базы и возможности, которые могут предложить ей нусайриты. С полной искренностью территориальной целостности соседнего государства желает Турция. Если территориальная целостность не будет обеспечена, и на востоке Евфрата будет предпринята попытка методом свершившегося факта создать курдское государство, Турция будет делать все возможное, чтобы не допустить этого, «какой бы ни была цена», о чем она давно объявила. Колонизаторы и их подрядчики сначала попытались провести террористический коридор близ наших южных рубежей. Мы не допустили этого. С помощью операции «Щит Евфрата» мы развеяли эту мечту. На этот раз они, кажется, стремятся к созданию коммунистического курдского государства на востоке Евфрата. Как ни странно, государство с такой идеологией пытаются сколотить на скорую руку капиталистические страны. Цель — или непосредственно государство, или создание сильной автономии, которая со временем обретет государственную независимость! Слова президента «мы имеем дело с навязыванием нового Севрского мира» и «я объявляю массовую национальную мобилизацию против терроризма», должно быть, тесно связаны с тем, о чем мы говорили выше. Ситуация такова, что США, Россия и Иран не выведут своих военных из Сирии, не эвакуируют свои базы. Между тем есть Израиль, который ждет в укрытии; от него ни слуху, ни духу. Израиль — пятый элемент в сирийском вопросе. Но он внимательно выжидает, поскольку разделенная Сирия прежде всего отвечает его интересам. Турция будет с помощью военных и дипломатических маневров претворять в жизнь государственную целостность Сирии или же национализирует всю свою южную границу в рамках Национального пакта (одобрен турецким парламентом 28 января 1920 года; в частности, провозглашал целями включение в состав Турции ряд территорий современного Ирака, Сирии, Кипра — прим. пер.).