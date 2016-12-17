Оплеуха Трампа Алиеву

Компания избранного президента США прекращает участие в нескольких девелоперских проектах. Trump Organisation отозвала лицензионное соглашение по строительству отеля в Азербайджане.

Как пишет Ассошиэйтед пресс, партнером Trump Organisation в Азербайджане был Анар Мамедов - сын министра транспорта страны Зии Мамедова, которого американские дипломаты якобы называли "слишком коррумпированным даже по меркам Азербайджана".

Избрание Трампа президентом США в некоторых азербайджанских кругах представили чуть ли не как победу Алиева. В посольстве Азербайджана был даже организован специальный прием, азербайджанские СМИ заявляли о «поражении» Армении, которая, якобы, хотела победы Клинтон, и «оглушительной победе» Азербайджана. Причем, в качестве одного из «аргументов» «благосклонности» Трампа использовался проект Трамп-тауэра в Азербайджане. Якобы, у Трампа бизнес-интересы в Азербайджане.

Трамп, фактически, решил отказаться от проекта в Азербайджане, а также в Грузии, Саудовской Аравии и Бразилии. В других местах он передал свой бизнес в трастовое управление.

Вопрос в том, что является причиной отказа Трампа от бизнеса в этих странах. По мнению западных аналитиков, он не хочет, чтобы его имя связывалось с диктаторскими и непопулярными режимами. А это значит, что отношение к Алиеву вряд ли изменится.

Администрация Обамы относилась к режиму Алиева довольно жестко – Алиева в США открыто называют унаследовавшим власть диктатором, нарушающим права человека. Сам Алиев не раз высказывался о том, что США настроены недружественно к Азербайджану. В Баку считают, что благодаря армянскому лобби США поддерживают Армению в Карабахском конфликте.

Однако, более глубокий анализ указывает, что роль армянского лобби велика, но еще больше – интересы США, которые не очень зависят от личности президента. И в настоящий момент интересы США явно не предполагают позитивного отношения к Азербайджану и Турции.

Алиев знает об этом, поэтому отчаянно ищет союзников – Россия, Беларусь, Пакистан, Израиль. Пока союзники действуют только в своих интересах - Россия пытается «впихнуть» Азербайджану очередную партию оружия, Беларусь требует новых кредитов от Алиева, а Израиль использует Азербайджан как плацдарм против Ирана.

Алиев понимает, что у него нет союзников, экономика на грани дефолта, мировое сообщество отказывает ему в праве на войну, «вынуждая признать независимость Карабаха», по его собственному признанию. «Союзники» ничего не дают взамен - Лукашенко согласился только арестовать блогера, посетившего Карабах, Рогозин не дает официальных гарантий, что Армения не применит «Искандеры» против Баку, а тут Трамп взял и отозвал лицензию по строительству отеля в Баку.

В этих условиях остается начать курам на смех цирк с «армяно-азербайджанской» платформой.