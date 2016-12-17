Беларусь присоединилась к террору Арцаха

На днях в аэропорту Минска был арестован блогер, гражданин Израиля Александр Лапшин. Белорусские службы арестовали его по просьбе Азербайджана, поскольку Лапшин посетил Арцах «без разрешения Азербайджана».

Со специальным заявлением в связи с этим выступил МИД НКР. ««Азербайджан, где преследования политических и гражданских активистов, а также журналистов под давлением сфальсифицированных обвинений давно стало «традицией», пытается распространить свои «права человека» и «стандарты» за пределами границ своей страны.

Подобные действия не только являются попранием основных прав человека, в частности, свободы на передвижение и свободы слова, но и проявлением политики террора, которой международное сообщество должно дать адекватный ответ», - говорится в комментарии МИД НКР.

Следует только напомнить, что арестовал Лапшина не Азербайджан, а Беларусь. По просьбе Алиева, конечно. Но в заявлении МИД Арцаха Беларусь не упоминается. Может, следовало бы обратиться к Беларуси, потребовав не осуществлять политику террора в отношении Арцаха. Тем более, что речь идет о «союзнике» - Беларусь является членом ОДКБ и ЕАЭС, но фактически способствует политике террора против Арцаха.

Экстрадируют ли Лапшина в Баку, не известно. Но многие в любом случае уже будут знать – если не хочешь иметь дело с Беларусью, не езди в Арцах.

Фактически, союзник Армении по ОДКБ становится участником азербайджанского плана «международной изоляции» Арцаха.

Как признал сам Алиев, признание независимости Арцаха – повестка Запада. А Запад – «враг» ОДКБ. Алиев говорил, что Запад вынуждает его признать независимость Арцаха. А ОДКБ вынуждает Армению признать Запад «противником». Во всяком случае, об этом будет идти речь на саммите ОДКБ в Санкт-Петербурге 26 декабря.

Беларусь уже приступила к этой политике, способствуя изоляции Арцаха, который Запад «вынуждает» признать.

Как поступит Армения 26 декабря в Санкт-Петербурге?