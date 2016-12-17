Абсурдизация политики: Сначала очистить туалет

В 2013 году на парламентских выборах в Италии третье по числу мандатов место заняла партия «Пять звезд» комика и блогера Беппе Грилло. В этом году представитель партии стала мэром Рима.

Комика Беппе Грилло, в основе позиции которого – абсурдизация традиционности, многие считают популистом. Он говорит то, о чем думает большинство, он не ограничен традиционными партийными рамками – либеральными, консервативными и прочими, не имеет никаких обязательств. И это открывает перед ним неограниченные возможности. Беппе Грилло может выступать с евроскептических позиций и тут же заявить, что Италия – центр Европы. Недавно его партия фактически провалила референдум в Италии, что привело к отставке правительства Ренце.

В Армении в преддверии парламентских выборов 2017 года актером Сергеем Даниеляном (Еж) и блогером Арманом Сулейманяном создана партия «Активный Гражданский Шаг», аббревиатура которой на армянском языке звучит не совсем эстетично (в переводе – дерьмо).

Но так или иначе, партия, целью которой также провозглашена, фактически, абсурдизация традиционной политики, вызвала немалый ажиотаж. Самое главное – она показала, как смешно выглядит традиционная, серьезная, «суровая» политика и как она далека от реальности.

Собственно, популизм в Армении – не новость. Партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна – типичный образец популизма. Партия за все эти годы ни разу не представила четкую позицию по тому или иному политическому или экономическому вопросу и только на пятый год определилась, оппозиция она или власть. Но это не помешало Сержу Саркисяну назвать ее деятельность «цирком».

Царукян утверждает, что «делает все для народа», а это и есть популизм в чистом виде. Возможно, Царукяну не хватило именно остроумия и интеллекта для того, чтобы довести популизм до грани абсурдизации. Хотя многие и по сей день считают присутствие Царукяна на серьезной политической арене главным абсурдом.

Абсурдизация, судя по всему, распространяется по всему миру. Победа Дональда Трампа в США, который также имеет мало общего с традиционной политикой, многими была расценена как абсурд. Были даже мнения, что для переформатирования США нужно было сначала довести их до грани абсурда, и это делается с помощью Трампа.

Мир действительно перешел на новый политический и информационный «левел»: войны стали гибридными, информация превратилась в «постправду», Британия пытается выйти из ЕС, Россия и Турция делят Алеппо, Трамп становится президентом США и назначает главу нефтяного гиганта Exxon Mobile госсекретарем. В этих условиях в Армении даже Царукян уже не выглядит абсурдом, и нужна партия, которая перевернет все с ног на голову.

И не случайно в названии партии Ежа есть слово «гражданский». Абсурдизацию политической системы может продемонстрировать только гражданское общество.

Посол США в Армении Ричард Миллз в недавнем своем интервью заявил, что Армения может гордиться состоявшимся гражданским обществом. В статьях и докладах американских аналитиков также отмечается, что Армения не стала евразийской страной благодаря наличию состоявшегося гражданского общества, которое в состоянии влиять на принятие решений. Это действительно так, хотя гражданское общество Армении явно себя недооценивает.

Все прежние годы гражданское общество как огня боялось политики, считая, что это «грязное дело». Сейчас постепенно приходит понимание того, что политика – это не участие в «грязном деле», а реализация основополагающего права человека – права на участие в принятии решений. Но первым шагом надо очистить туалет.