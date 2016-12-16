Российские гарантии Азербайджану: когда не применят «Искандеры»?

Российская «Новая газета» сообщает, что Баку требует от Москвы гарантий неприменения Арменией комплексов «Искандер». Эти гарантии, как пишет газета, Баку попытается заполучить в ходе начавшегося визита в Азербайджан вице-премьера России Дмитрия Рогозина.

Рогозин отправился в Баку для участия в заседании межправительственной комиссии, но намечена его встреча и с Алиевым. Накануне российский «Коммерсантъ» сообщил, что Рогозин обсудит также возможность продолжения военно-технического сотрудничества с Азербайджаном и даст разъяснения по поводу поставок Искандеров Армении.

Когда на параде к 25-летию независимости Армении были продемонстрированы Искандеры, появилось мнение, что Москва попытается использовать их как наживку в отношениях с Азербайджаном. До апреля 2016 года Москва поставила Азербайджану вооружений на миллиарды долларов, и это было важно для военно-промышленного комплекса России. Москва стала главным военным поставщиком Азербайджана.

Почему Баку стал одним из главных оружейных клиентов Москвы? Потому что, покупая у России смертоносное оружие, Азербайджан параллельно приобретает и политическое право на его использование, учитывая влияние России на Армению. Когда «стратегический союзник» с одной стороны торпедирует отношения Армении с Западом, а с другой становится главным военно-политическим партнером и даже стратегическим Азербайджана, это наделяет Баку правом на войну.

Тем более, при гарантиях отсутствия соответствующего сопротивления Армении. Во всяком случае, симптоматично, что Россия решила опубликовать перечень закупленного Арменией оружия, но так и не поставила его до апреля. А до этого Рогозин также побывал в Баку, видимо, чтобы рассказать, чего нет у Армении, а значит, можно напасть и реализовать «казанский план» военным путем.

Не получилось, не дали вооруженные силы Армении. При поддержке общества они отбросили противника, и России пришлось останавливать контрнаступление армянской армии.

После этого Алиев на определенное время заморозил военно-техническое сотрудничество с Россией. Это был своеобразный шантаж. Не исключается, что Алиев подозревает, что в апреле в западню его загнала Москва, хотя она сама оказалась в капкане.

Демонстрация Искандеров стала, пожалуй, ответом России Азербайджану, а заодно наживкой, с помощью которой Азербайджан пытаются вернуть в роль оружейного клиента.

Но может ли Москва дать гарантии неприменения армянских Искандеров против Азербайджана? Влияние России на Армению чрезвычайно большое, но в апреле стало очевидно, что есть уровень безопасности, когда Ереван позволяет себе политико-дипломатический ва-банк и даже заявления и шаги против России.

Это, конечно, не значит, что в нужный момент Армения сама будет решать, применять Искандеры или нет. Было бы желательно, чтобы такой нужды не возникло вообще. Вопрос в том, что Баку пытается как можно скорее выбраться из апрельского кризиса, и его первым союзником в этом является Москва.

Сама Москва тоже в кризисе, и в его основе – изменение отношения армянского общества к России, которое в апреле поняло, что у него нет стратегического союзника, и Россия рассматривает Армению как ростовщик.

В этом смысле для Армении важной задачей является недопущение изменения данной позиции. Только в этом случае Россия не сможет дать Азербайджану гарантии. А если нет гарантий, то нет и войны.