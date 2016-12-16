Опасность ослабления Армении стали понимать и Россия, и США

Несмотря на многие псевдо-усилия по проталкиванию Турции в Европейский Союз, США никогда не рассматривали Турцию как часть Европы, а только как часть «Большого Ближнего Востока». Функции Турции в Европе не представляют интереса для США, иное дело - Ближний Восток и другие регионы, где Турция могла бы выполнять различные функции.

Вместе с тем, государства Южного Кавказа, с самого начала их создания, рассматривались американцами и европейцами как часть европейского политического и социально-культурного пространства. Если по Азербайджану еще предстоит увидеть неожиданности в оценках Европы как страны европейского пространства, то Грузия и Армения не будут иметь в будущем больших проблем в интеграции с Европой.

Данная расстановка места и роли регионов и государств не предполагает того тесного политического сотрудничества, о котором публично говорится в контексте урегулирования турецко-армянских отношений. Южный Кавказ, включая Азербайджан, должен утвердиться как геополитический ограничитель в развертывании внешнеполитических амбиций Турции.

Такую же роль призваны выполнить проблемы Кипра, Эгейского моря, Болгарии, Северного Ирака, Сирии, Крыма и, наконец, Ирана. Не для того вокруг Турции создается «пояс безопасности» и ограничения экспансии, чтобы строить в Южном Кавказе какие-то идиллические представления о будущих отношениях.

Кстати, Грузия уже ощутила значение Турции для себя как «друга» и «партнера», и, так или иначе, сделает из этого соответствующие выводы. Некоторая комичность ситуации заключается в том, что сближение Азербайджана с Россией, к чему США отнеслись весьма спокойно, возможно, рассматривается ими как фактор дистанцирования Азербайджана от Турции.

Вполне возможно, что в Москве уже выработана более детализированная схема развертывания отношений с Азербайджаном. Мы не располагаем подробностями этой разработки, но по некоторым признакам можно предположить, что в Москве пытаются рассматривать Азербайджан как страну, по содержанию проблем сходную с государствами Центральной Азии, где Россия более-менее выработала подходы и перспективы выстраивания приоритетов и отношений.

США стали инициатором и главным проектировщиком политики Запада в отношении Турции, которая демонстрирует весьма враждебное отношение к западным центрам силы, все более занимая позицию откровенного противника, что, так или иначе, приведет либо к формальному пребыванию Турции в НАТО, либо к выходу из альянса. В аналитических кругах США, Франции, Германии и даже Великобритании возникают идеи консолидации с Россией по поводу того или иного сценария усиления угроз со стороны Турции, в особенности в части ее региональной политики.

Конечно, Запад располагает многими ресурсами для сдерживания экспансии и радикальных политических шагов Турции, и предстоит пройти еще немало этапов на пути выяснения новых претензий с ее стороны и рычагов давления на нее, но Россия уже стала приниматься в расчет при планировании согласованных решений США и ЕвроСоюза в отношении Турции.

В данных обстоятельствах США вовсе не заинтересованы в политическом и оборонном ослаблении какого-либо из государств-соседей Турции или стран, находящихся в регионах зоны ее стратегических интересов. США, при всех демонстрациях своих дружеских намерений, и даже намерений в сфере укрепления обороны и безопасности в отношении Турции, заняты разнонаправленным и сложным планированием новой геополитической конструкции, которая направлена на сдерживание Турции.

США никак не заинтересованы в ослаблении Армении, в утрате ею позиций, от которых зависит ее жизнеспособность и оборона, и не станут педалировать на урегулировании карабахской проблемы.

Россия не может испытывать угроз и рисков по вопросу о доминировании США по урегулированию карабахской проблемы. Тем более, что Россия, в отличие от США, имеет возможность заблокировать любое решение и инициативу, при помощи Армении, которая заинтересована в блокировании большинства возможных сценариев.

Россия заинтересована в продолжении ситуации статуса-кво в карабахской проблеме, что позволит ей, по крайней мере, регулировать отношения с государствами региона, на основе продолжения имитации процесса урегулирования, что имело место до сих пор.

В настоящее время Азербайджан и его ведущий партнер Турция оказались в довольно сложной международной ситуации. Оба государства находятся в ситуации, как минимум, неодобрения, а вернее, в некоторой изоляции на Западном политическом «поле». Конечно, Турция и Азербайджан имеют весьма различные проблемы с Западом, по содержанию и по масштабам, но их политика и интересы в значительной мере взаимосвязаны, и Запад не может рассматривать их изолированно друг от друга.

Одновременно, и Турция, и Азербайджан так и не сумели приобрести существенные позиции на Ближнем Востоке и в исламском мире, который хорошо понимает суть их интересов и причины разногласий с Западом.

Так или иначе, Россия в этих обстоятельствах оказалась на достаточно благоприятных позициях, если иметь в виду усиление зависимости Турции и Азербайджана от России, от тех геоэкономических проектов, которые она предлагает.

Таким образом, России незачем идти на чрезмерные уступки ради установления более тесных отношений с этими государствами. Россия располагает многими рычагами влияния на Турцию и Азербайджан и без уступок в региональных проблемах. Поэтому какие-либо уступки России, касающиеся интересов Армении, совершенно не обоснованы.

Опасность ослабления Армении стали понимать даже американцы, и для России это совершенно также неприемлемо по соображениям долгосрочной политики.