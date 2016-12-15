Баку просит мира

Продолжающийся в Баку цирк с созданием некой «армяно-азербайджанской платформы» получает все более абсурдное продолжение. К «платформе» подключают неких людей, которые потом открещиваются от связей с ней или говорят, что не знали, о чем речь. Вчера к «платформе» подключили какую-то девочку из Карабаха, которая хочет мира и пишет стихи.

Пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян называет это «гибридной войной». Есть мнение, что эта «война» созрела в умах не азербайджанских, а российских спецслужб. Есть и другие предположения, поскольку не совсем на первый взгляд понятно, чего хочет добиться Алиев.

Можно полагать, что кто-то пытается внести раздор в армянское общество и вызвать недовольства. Возможно, в азербайджанском обществе методы «порицания ренегатов» бы сработали, но в армянском они вызывают лишь улыбку.

Однако, не исключается, что цели у Алиева совсем другие – те, что декларировала платформа. А цель у платформы следующая - доказать, что армяне и азербайджанцы хотят мира и желают урегулировать конфликт. Именно такой мессидж направила платформа и те, кто ее продвигает.

В этом контексте гибридную операцию Азербайджана можно рассматривать как «белый флаг», по сути – призыв к примирению. Не случайно идея «платформы» возникла после того, как в апреле Азербайджан убедился в невозможности отвоевать Карабах силовым путем. Более того, после апреля мировое сообщество, фактически, отказало Азербайджану в праве на войну.

После этого в умах азербайджанских «идеологов», не без поддержки, наверное, российских и турецких коллег, возникла идея взять Карабах «миром».

Азербайджан не может открыто озвучить призыв к миру, не может вернуться к прежним миротворческим проектам и «платформам», которые много лет успешно функционировали. Это будет выглядеть как капитуляция Алиева, который пытается склонить армян к миру по-азербайджанской схеме.

Проекты между армянами и азербайджанцами в Баку стали запрещать после прихода к власти Ильхама Алиева в 2000 году. Молодой Алиев попытался остановить коня на скаку и запретил азербайджанцам даже общаться с армянами. Тогда он не последовал примеру своего более мудрого отца, который в свое время поощрял такие проекты. Теперь, видимо, когда он сам в зрелом возрасте, и ему не удалось вернуть войной районы, утерянные в том числе его отцом, Алиев понял, что нужно менять тактику.

По сути, Азербайджан просит мира у армян. Это не самый лучший способ «гуманного» призыва. Призыв Алиева к миру с армянами должен был начаться не с создания сомнительных «платформ», а со снятия запрета полетов гражданских самолетов в Степанакерт.

А «платформа» с ренегатами выглядит как «белый флаг» Азербайджана, который армянская сторона упорно не замечает.