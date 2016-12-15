Битва за сирийский Сталинград окончена

Алеппо является частью истории человечества около пяти тысяч лет. Авраам пас овец на этих склонах и раздавал молоко местной бедноте. Александр Македонский основал там эллинистическое поселение. Город упомянут в Книге пророка Самуила и в Псалме 60, и на протяжении веков его населяли представители трех великих авраамических религий. Он располагался в конце Великого Шелкового пути и служил важным центром для многих империй, завоевывавших и правивших в регионе. Его средневековая Цитадель, игравшая важную роль во времена крестовых походов, входит в число старейших и крупнейших замков мира. Позднее Шекспир упоминал Алеппо в «Макбете» и в «Отелло». Битва за Алеппо, которую с 2012 года правительственная армия Башара Асада вела против сборища неорганизованных повстанцев, похоже, окончена. Соглашение, позволяющее последним мятежникам, членам их семей и всем желающим мирным жителям покинуть город и прекратить агонию, было достигнуто во вторник при посредничестве Турции и России. «Все боевики со своими семьями и ранеными уходят по согласованным коридорам в направлении, которое они сами добровольно выбрали», — сказал представитель России в ООН Виталий Чуркин Совету безопасности ООН. Как сообщил мне представитель Госдепартамента, США в заключении сделки не участвовали. «Мы бы приветствовали перемирие, — сказал он. — Но мы не уверены в российских намерениях. Они не всегда имеют в виду то, что говорят». Большая часть знаменитого города, крупнейшего в Сирии, лежит в руинах. Старый город разрушен. Эти разрушения сравнивали со Сталинградом и с варшавским гетто. Под жестокими бомбардировками нарастающей интенсивности, продолжавшимися с лета, восточные районы Алеппо пали в руки правительственных войск, контролировавших западную часть города. Зверства стали совершенно дикими. В понедельник генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о массовых казнях, совершаемых правительственными войсками, о сотнях пропавших людей, о злодеяниях против женщин и детей во время последнего натиска. Представитель Франции Франсуа Делаттр на заседании Совета Безопасности ООН, посвященному Алеппо, сказал: «На наших глазах разыгралась самая страшная гуманитарная трагедия XXI века». Международный Красный Крест предупреждал о гуманитарной катастрофе, когда Алеппо охватил хаос. «Каждый час происходит бойня», — говорится в докладе правозащитников из Syrian Observatory for Human Rights. По данным этой организации, во вторник 6 тысяч мальчиков и мужчин, бежавших из удерживавшихся повстанцами районов, были задержаны властями. Падение Алеппо стало крупнейшей победой Асада в этой чудовищной войне, продолжающейся уже шестой год. Жертвами войны стали более 400 тысяч человек, и примерно половина сирийского населения, насчитывавшего до войны 22 миллиона человек, зависит от иностранной помощи для выживания. Все шансы были против повстанцев. Они уступали как в численности, так и в огневой мощи правительственным войскам и авиации, получавшим поддержку от России, Ирана и ливанских шиитов. В последние дни в восточных районах они потерпели полный крах. «У них немного времени. Им придется сдаться или умереть», — сказал в понедельник журналистам генерал-лейтенант сирийской армии Заид аль-Салех, водивший их по часть отвоеванного города. Замызганные люди — после долгих месяцев в осаде и без больниц после того, как осенью была разбомблена последняя — толпами бежали из восточных районов Алеппо. Захват Алеппо династией Асада стал большим успехом для России, которая высоко ценит Сирию как своего главного союзника среди арабских государств, в том числе в благодаря своему порту в Средиземном море. Москва, возможно, делает ставку на переходный период в США, сказали мне американские должностные лица. Они стараются помочь Асаду восстановить контроль на как можно большей частью территории страны до инаугурации президента Дональда Трампа, чтобы представить сохранение режима как свершившийся факт. Иран и его союзники из «Хезболлы» тоже довольны, несмотря на высокую цену. Потеря Алеппо также стала огромным ударом для Запада, Турции и стран Персидского залива, поддерживавших некоторые повстанческие фракции оружием, деньгами и подготовкой. В течение двух лет госсекретарь США Джон Керри пытался добиться начала политического переходного периода с участием правительства и оппозиции. Когда эти усилия сорвались, он, согласно сообщениям, встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, вплоть до встречи в Гамбурге на прошлой неделе, чтобы заключить соглашение о прекращении огня, позволяющего повстанцем и мирным жителям уйти в любое место по своему выбору. В итоге Россия смогла заключить такое соглашение без участия США. Усиливающееся напряжение между Москвой и Вашингтоном по поводу Алеппо отразилось на выступлениях в Совете безопасности ООН во вторник. Представитель США Саманта Пауэрс отчитала Асада, Россию и Иран. «Ваши силы и союзники совершают эти преступления, — сказала она. — Ваши бочковые бомбы, минометы и бомбардировки позволили ополчению в Алеппо загнать десятки тысяч человек в вашу затягивающуюся петлю. Это ваша удавка. Государства, состоящие в ООН, позволяют душить мирное население. Вам должно быть стыдно. Вместо этого вы расхрабрились. Вы планируете следующий удар. Вы совершенно не в состоянии испытать стыд? Вы буквально не готовы ничего стыдиться? Никакое варварство, никакое убийство ребенка не пробирает вас даже чуть-чуть, не вызывает хотя бы мурашек? Вы готовы врать и оправдывать все, что угодно?» Российский представитель Чуркин сказал, что «очень странно» слышать, как Пауэрс говорит, «словно мать Тереза». Он добавил: «Не забывайте, пожалуйста, какую страну вы представляете. Вспомните деятельность своей страны, прежде чем начинать выступать с позиции морального превосходства». Восстановление контроля Асада над финансовым центром Сирии — ее Нью-Йорком — не означает окончания войны. До этого еще далеко. В сирийском конфликте все больше и больше слоев. Множество повстанческих группировок — некоторые националистические, некоторые местные, некоторые лишенные идеологии, некоторые исламистские, включая самое сильное отделение «Аль-Каиды» «Джабхат Фаттах аш-Шам» (организации признаны террористическими и запрещены в РФ) — все еще удерживают провинцию Идлиб на северо-западе. Асад и его иностранные союзники могут попытаться отвоевать Идлиб. Это может оказаться сложнее, чем бои за Алеппо. Армия Асада блокировала Алеппо и перерезала дороги, по которым мятежники получали снабжение из Турции. Проделать то же самое с Идлибом на турецкой границе будет труднее. Для этого Турции придется отказаться от традиционного неприятия Асада и повернуться спиной к повстанцам. Другая война идет на северо-востоке, в районе границы с Ираком, где территорию с 2013 года контролирует «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация). Основные бои здесь идут между ИГИЛ и сирийскими повстанцами. ИГИЛ потеряло почти треть своих владений под давлением «Сирийских демократических сил», боеспособного курдского ополчения, опирающегося на поддержку американской авиации. ИГИЛ редко сталкивалось с Асадом. Один такой случай был в Пальмире, в центральном пустынном районе Сирии. ИГИЛ захватило Пальмиру в мае 2015 года. Армия Асада отбила ее в марте 2016 года. В конце минувшей недели ИГИЛ показало, что все еще умеет удивлять. Пока армия Асада захватывала Алеппо, ИГИЛ снова отвоевало Пальмиру. Дамаск был потрясен. Признаков окончания конфликта также не видно из-за того, что его питают другие страны, разные причины, противоречия между общинами и соперничающие политические взгляды. Баланс сил на Ближнем Востоке — в основном, между региональными державами Саудовской Аравией и Ираном, но постепенно затягивающий и другие страны — оказался на кону в Сирии, обладающей большой геополитической ценностью. Эр-Рияд поддерживал в Сирии некоторые суннитские повстанческие группировки, а Тегеран — правительство, состоящее из алавитов, связанных с шиитами. Борьба связана не только с религиозными догматами, это соперничество политических идей и интересов в широком региональном контексте. Ни одна из сторон не готова сдаться, даже если ее союзники ослабли. При администрации Барака Обамы параллельно развивалось соперничество за Сирию между Россией и США. При Трампе ситуация может измениться, или же он сам попытается изменить ее. Но новоизбранный президент, вероятно, обнаружит, что, изменив драматически курс так, чтобы это устроило Россию и оставило Асада у власти, он рискует вызвать гнев союзников и поставить под угрозу давнее партнерство — в том числе, с Турцией и странами Персидского залива, у которых есть свои интересы в Сирии. Каждый слой конфликта зародился до начала гражданской войны в 2011 году, когда группа подростков намалевала антиправительственные граффити на общественном здании в Даръа, далеком городе на юге Сирии, отражая энтузиазм «арабской весны», продлившейся недолго. Их арест спровоцировал публичные акции протеста, распространившиеся по всей стране. Репрессивные ответные меры правительства вызвали к жизни полный спектр оппозиции, которую не так легко сдержать или умиротворить, даже активно используя силу. Ни одна из множества сирийских войн не может быть окончена без политического компромисса в одном из наиболее этнически и религиозно разнообразных ближневосточных обществ. «Без политического решения в самой Сирии война не прекратится, — сказал мне американский чиновник вечером в понедельник. — И без такого политического решения мы не в состоянии покончить с «Исламским государством». Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд аль-Раад Хусейн во вторник предупредил, что «расправа» режима с Алеппо может поощрить правительство повторить эту стратегию — включая «беспорядочную расправу над мужчинами, женщинами и детьми» — в других районах Сирии, особенно в провинции Идлиб, в Думе под Дамаском, и в Ракке, псевдостолице ИГИЛ. Даже если и есть возможность некого мира, он будет хрупким с учетом политической вражды и человеческого отчаяния, порожденных этим конфликтом. Тем временем библейские земли уничтожаются. Физически от Сирии останется мало того, куда могли бы вернуться люди, и окружение не будет вселять большую надежду на реальное примирение.