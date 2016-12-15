Отношение России к вероятной армяно-азербайджанской войне

Внешняя политика России и Турции все более становятся схожими, как по целям, так и по подходам, так как оба государства приближаются к одному статусу в международных отношениях - становятся региональными макродержавами.

Конечно, Россия продолжает отстаивать свои преимущества перед Турцией, и одной из важных причин того, что нынешние турецко-российские отношения не приобретают более тесный характер, является то, что Россия не принимает Турцию как державу, равную себе. Действительно, Россия обладает существенными преимуществами в военной и экономической сферах, а также в части позиций в ряду первых государств мира. Но Турция обладает рычагами и позициями в самой России, в особенности, во многих регионах, то, чем не обладает Россия в отношении Турции.

Одновременно, между Турцией и Россией все более возрастают противоречия по поводу региональных проблем, причем, уже не только в Черноморско-Кавказском и Центрально-Азиатском регионах, но на Ближнем Востоке и отчасти на Балканах.

Характерно, что в рамках армяно-азербайджанских проблем политика России и Турции становится зеркальным отображением, и все чаще не только в целом, но и по отдельным событиям и шагам.

Турция вовлечена в события на Ближнем Востоке, как по собственным инициативам, так и по внешним, никак не может уделить должное внимание Кавказу, тем более, что ее ожидает здесь противление не только России, но и США.

Аналогичным образом Россия не пытается иди напролом и форсировать свою экспансию в кавказском направлении. Тем не менее, Азербайджан все более убедительно становится одним из важных резервов внешней политики Турции. Азербайджан более удобен в качестве резерва, чем в роли партнера, чьи актуальные проблемы приходилось бы решать в совершенно не выгодной ситуации.

Понимая, что если даже придется ограничить или свернуть свои амбициозные планы на Ближнем Востоке, то она не сумеет в должной мере развернуть свою политику и существенно усилить позиции в Черном море и на Кавказе, Турция, тем не менее, пытается применить в этом регионе другие подходы и стилистику. Турция пытается поддерживать в Южном Кавказе напряженность и даже ситуацию, граничащую с войной, а возможно, создать в регионе ситуацию, которая потребовала бы прямого военного вмешательства НАТО, включая саму Турцию.

Сейчас сложно сказать, в какой мере эти цели Турции согласованы с США, но, скорее всего, американцы не хотели бы иметь Турцию в качестве партнера в таком регионе, как Южный Кавказ, и тем более, в военном аспекте.

Трудно предположить, что Россия заинтересована в возобновлении масштабных военных действий между Арменией и Азербайджаном и вмешательстве НАТО в события в этом регионе. Вместе с тем, достаточно высокая напряженность в Южном Кавказе весьма благоприятна для России, так как это «подтверждает легитимность» ее военного присутствия.

То есть, в части данной тактической политики Россия и Турция демонстрируют схожие интересы. В отношении войны как таковой Турция давно предполагает усиление своей значимости и более важной роли, как государства, способного оказать влияние на начало, ход войны и ее прекращение, то есть, выполнение роли регионального дирижера.

Было бы упущением отрицать то, что Россия также не хотела бы играть аналогичную роль, и это даже более чем закономерно, так как иная позиция означала бы уступки Турции. На деле что-то подобное уже имело место во время Первой карабахской войны, когда Россия пыталась ограничить наступательные операции карабахских войск, а Турция угрожала войной.

Тогда, по признанию специального помощника президента США по вопросам национальной безопасности Брента Скроуфта, американцы заметно напугали турок русскими ракетами. Что стало само по себе блефом. Видимо, в случае новой эскалации американцы предпочтут ту же тактику, но насколько она будет действенной на этот раз?

В любом случае, Россия, вооружившая Азербайджан до зубов, старается продемонстрировать Турции и Западу, что она способна манипулировать армянскими войсками, остановив полное военное поражение Азербайджана. Этим Россия пытается доказательно представить свои возможности контролировать ситуацию и параллельно договориться с Турцией, в очередной раз.

Вот почему от России в ситуации военных действий следовало ожидать политику «ножа в спину». Нужно сделать соответствующие выводы и воспользоваться теми преимуществами в будущей войне, какими Армения располагает.

Позицию России ожидает полный провал в связи с противоречиями во внешней политике США. Американская политика не может достаточно долго оставаться в стадии экспериментальной. Ни демократическая, ни республиканская стадия в Конгрессе не станут дожидаться полного падения авторитета США в мире. Первыми отвергнут данную возможную политику нынешние ближайшие друзья Д.Трампа. Вполне возможно, Д.Трампа ожидает импичмент.

Противников декларированной политики уже достаточно много, и в США образуется новая оппозиция, состоящая из числа двух политических партий. Причем Республиканская партия окажется более активной и станет основным противником политики Д.Трампа.

Но даже в нынешней ситуации Россия не сможет наслаждаться политикой США. Именно американские экономические амбиции приведут к гашению каких-либо успехов России. Нужно понять, что уже сейчас, еще до формирования новой американской администрации, «политическое и военное» руководство США заметно разделено, и Пентагон продолжает находиться в состоянии сильной враждебности к России, а также к странам, которые находятся в вассальной зависимости от нее.

Пентагон считает, что при Д.Трампе США продолжат сильное давление на Россию и приведут ее к экономическому коллапсу в результате продолжения гонки вооружений. Набор членов администрации Д.Трампа все еще не завершен и состоит из довольно противоречивых людей, которых объединяет все, что угодно, но не идеология.

Но ЦРУ и Пентагон остаются на традиционных позициях. Уже сейчас разрабатываются новые, а вернее, продолжаются стратегии Пентагона в отношении Черного моря и Южного Кавказа. США предстоит много проблем в этом направлении, но американцы уже приступили к абсорбции этого «внутреннего региона».

С этим регионом связаны политика Турции и Ирана, поэтому намечаются существенные политические торги с ними, возможно, в противовес России. Черноморско-Кавказский регион становится одним из ключевых в борьбе США и России. Причем, к этим задачам будет подключена НАТО.

В данных условиях роль России в период новой армяно-азербайджанской войны станет весьма ограниченной, и она не состоянии будет даже отчасти управлять этой войной. США и НАТО включатся в эти события вопреки не только России, но всем остальным государствам региона.