Серж Саркисян провел черту нового переворота

Законопроект о криминализации незаконного обогащения, который правительство вынесло на рассмотрение парламента, является явной попыткой провести черту. Примечательно, что черту эту власти прочерчивают спустя 25 лет после объявления независимости, то есть спустя ровно одно поколение. За 25 лет выкристаллизированная властная система успела пройти этап предварительного накопления капитала и перейти к следующему этапу – оформлению капитала на «аффилированных лиц». Теперь она пытается провести черту, чтобы не допустить новых накоплений.

Таким образом, легализуя обогащение нынешнего правящего сословия и выстраивая вокруг него законодательную крепостную стену, власть наделяет это сословие эксклюзивным правом формирования власти, с соответствующими гарантиями.

Богатство и власть, конечно, защищают не от общества, а от бархатных переворотов в различных проявлениях.

25 лет независимости Армении продемонстрировали, что угрозой для правящего класса является именно это. Полная и частичная смена власти в Армении на деле происходила именно путем бархатных переворотов. Так был отстранен от власти Левон Тер-Петросян, так ушел Роберт Кочарян с частью своей команды. В 2007 году также произошел бархатный переворот, который сначала пытался провернуть Кочарян, сформировав «Процветающую Армению» выдвинув министра иностранных дел Вардана Осканяна как кандидата в президенты, но все это подобным же образом провалил Серж Саркисян.

В годы своего президентства Серж Саркисян не раз оказывался перед риском переворота, который частично был реализован в апреле 2014 года – отставкой правительства Тиграна Саркисяна и назначением премьером Овика Абрамяна. Внутривластный переворот не состоялся в феврале 2015 года, когда Саркисяну удалось предотвратить такой ход событий. Конституционные реформы и переход к парламентской модели правления в какой-то мере позволил Саркисяну сформировать механизм, пресекающий эту угрозу. Закон о криминализации незаконного обогащения – второй слой защитного механизма.

Во внутривластных переворотах существенная роль принадлежит финансово-экономическому фактору, когда капитал одной части системы начинает работать против другой части. Закон о криминализации позволяет создать инструмент контроля капитала и предлагает системе жить мирно, без заговоров: с одной стороны он обеспечивает легитимный зонтик для всех, с другой получает возможность вывести за зонтик в любой момент непослушную часть капитала.