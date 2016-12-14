Проазербайджанские и протурецкие авторы дискредитируют Армению и диаспору

Арут Сасунян

Учредитель и редактор газеты «Калифорния курьер» www.TheCaliforniaCourier.com

Турецкие и азербайджанские круги были недовольны моей последней статьей, в которой я пытался проанализировать телефонные переговоры избранного вице-президента США Майкла Пенса с президентом Армении Сержем Саркисяном.

Азербайджанское агентство «Тренд» опубликовало смешную заметку Эльмиры Таривердиевой «Проваленная беседа Еревана, или почему не ответил Трамп». Таривердиева руководит русской службой агентства «Тренд».

Статья азербайджанской журналистки была полна ложных измышлений. Автор, у которой явно ограниченные познания о политической системе США, называет разговор Пенса и Саркисяна «катастрофой». Она ошибочно утверждает, что Пенс просто ответил на звонок Саркисяна. Между тем, избранный вице-президент сам позвонил Саркисяну.

Катастрофой является то, что президент богатого нефтью Азербайджана не смог бы дозвониться до Трампа и даже его избранного вице-президента Пенса без помощи высокооплачиваемых лоббистов…

Азербайджанский журналист продолжает инсинуации, утверждая, будто поражение Хиллари Клинтон стало «большим разочарованием для Еревана». «Известно, что Клинтон имеет тесные связи с крупной армянской общиной в Соединенных штатах». Эльмира многого не знает об Армении и диаспоре. Вопреки ее ошибочным предположениям, большинство армян не поддержало Клинтон…

Таривердиева утверждает также, что разочарование Еревана вызвано и тем, что Трамп лучше знает Азербайджан, подразумевая его инвестиции в этой стране. Мне кажется, что слишком рано делать подобные амбициозные выводы. Наоборот, у Трампа масса причин быть более жестким с Азербайджаном – диктаторский режим, грубые нарушения прав человека и участие тысяч азербайджанцев в составе «Исламского государства» в Сирии. Было бы смешно утверждать, будто Трамп будет благосклонен к Азербайджану ради 323150 долларов, которые он получает за патент на не принадлежащий ему по праву собственности «Трамп тауэр» в Баку.

Еще одна наглая статья принадлежит перу Александра Муринсона, который не является ни азербайджанцем, ни турком, но с завидным упорством и с сомнительной мотивацией публикует в различных изданиях антиармянские инсинуации.

Муринсон на своей страничке в Линкедин» позиционирует себя так: «Сейчас я ищу возможности для новой работы… Эксперт по азербайджано-турецко-израильскому сотрудничеству… Считаюсь передовым экспертом еврейства Азербайджана». Муринсон работает на факультете безвестного вашингтонского университета «BAU (Bahcheshehir), который был недавно учрежден турецким миллиардером Энвером Ючелем.

С целью найти новую работу и опубликовать свою статью «Слабые связи армянского лобби с избранным президентом Трампом» Муринсон попытался пробиться на правый сайт The American Spectator инсинуациями о том, что раз армяне против Трампа, значит, они против консерваторов.

Я собирался опровергнуть написанное Муринсоном пункт за пунктом, но решил, что он сам опровергнет всю свою ложь. Вот несколько его «перлов»:

- «Повестка армянского лобби противоречит национальным интересам США и, как это ни странно, высшим интересам Республики Армения…»

- «Турция – ключевой и незаменимый союзник США на Ближнем Востоке…»

- «В основе глубокого разочарования и обеспокоенности армянского лобби США может быть избрание Дональда Трампа президентом. Для аналитиков в регионе не является секретом грязная кампания, развернутая американо-армянскими активистами против Трампа. В ходе виртуальной кампании они с гордостью заявляли, что армянские звезды Шер и Ким Кардашян «делают все возможное» против Трампа, а известная проармянской позицией Амаль Клуни, в числе клиентов которой странным образом оказались правительство Армении и Джулиан Ассанж, руководила вместе со своим мужем Джорджем Клуни инициативой против Трампа».

- «Видимо, армяне обеспокоены тем, что Дональд Трамп не обязан сети группировок с особыми интересами, присущей Вашингтону. Он может проводить в регионе более глубинную политику, исходя из интересов не определенных лобби, а из национальных интересов США. Он даже может трезво оценить раздутое влияние армянской общины в США и заметить ее очевидную неуклюжесть».

- «Следующий госсекретарь США должен отличаться от некогда сенатора от штата Массачусетс Джона Керри, который поддерживает своих армянских друзей…»

Учитывая, что подобные набеги будут иметь продолжительный характер, американо-армянские политические организации должны со всей решимостью противостоять всем коварным клеветническим статьям, написанным подобными Эльмире Таривердиевой и Александру Муринсону авторами. Пора создать Армянский дефомационный комитет…