Новая неконтролируемая ситуация в карабахском урегулировании

Серж Саркисян, побывав в Арцахе, сказал, что «и армия, и население, и граждане НКР должны быть готовы к трудным временам».

Слова о «трудных временах» многие не без основания трактовали как предупреждение о готовящихся новых провокациях. Тем более, что Армении и западным посредникам так и не удалось добиться размещения на границе механизмов расследования инцидентов и увеличения на 7 (до 12) числа наблюдателей от ОБСЕ, которые снизили бы возможность таких провокаций.

Азербайджану, фактически, удалось не допустить международное закрепление статус-кво, но Азербайджану не удалось изменить сложившийся статус-кво.

Казалось бы, ситуация вернулась к апрелю 2016 года. Однако, правильнее было бы говорить о совершенно новой ситуации, которая пока требует осмысления и выработки соответствующего отношения. Видимо, именно это имел в виду Серж Саркисян, говоря о предстоящих трудных временах – в новой ситуации сложнее предугадать шаги всех акторов.

Что изменилось с апреля в карабахском урегулировании и «вокруг него»?

Прежде всего, в Армении развалился миф о России-спасительнице, осталась только сказка «без России было бы хуже». При этом, Россия перестала скрывать, что в Армении она видит не союзника, а форпост на границе с важными акторами –Турцией, членом НАТО и Ираном.

В этом контексте Россия без прежней пропагандистской мишуры абсорбировала армянскую ПВО и добилась создания Объединенной группировки, в которую вошел 5 армянский корпус и 102-я российская база.

Это очень важное обстоятельство, потому что в апреле Азербайджану, как считают эксперты, не удалось изменить статус-кво, так как армянская армия была не согласна с «планом урегулирования», который предполагает отвод армянских сил с определенных территорий. Армии не дали приказа отступить, и армия не отступила с прежних позиций.

Есть мнение, что создание Объединенной группировки не означает утерю армянской армией возможности принимать самостоятельные решения. Однако, у 102-й российской базы может появиться легитимная возможность вмешаться в случае военных действий. Хотя вполне вероятно, что эти возможности будут ограничены.

В этих условиях Армения пытается найти формулу приспособления к новым реалиям, и не исключается, что именно это имел в виду Серж Саркисян, говоря о трудных днях. Давление извне растет, и ему все сложнее противостоять.

Судя по всему, главным козырем Еревана является сложившийся статус-кво. После Апрельской войны официальный Ереван впервые заговорил об «оправданном статус-кво». Это заявил пресс-секретарь президента Владимир Акопян, который отметил: «Особенно после Апрельской войны нынешний статус являющихся зоной безопасности смежных территорий более чем оправдан, учитывая угрожающую народу Нагорного Карабаха непосредственную опасность». То есть, сохранение статус-кво становится внешнеполитическим императивом.

Кроме того, в международных документах появляются призывы к сторонам документально заверить отказ от военного решения конфликта. Азербайджан упорно не подписывает такое соглашение.

Мировое сообщество, точнее, западные страны не скрывают раздражение поведением Азербайджана, и это тоже признак новой ситуации. В США и Евросоюзе принимаются резолюции, в которых осуждаются нарушения прав человека в Азербайджане. Комитет ООН принял документ, в котором осудил Азербайджан за дискриминацию армян. В полный голос говорится о зверствах Азербайджана в апреле. В США заговорили даже о санкциях в отношении руководства Азербайджана.

Армения и Карабах несмело пытаются поддержать эти тенденции. Но ситуация действительно новая, и ее уже невозможно решать старыми заезженными методами.