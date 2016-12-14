О каких трудных временах говорит Серж Саркисян

Во время встречи с деятелями культуры в Арцахе Серж Саркисян, отвечая на вопрос директора Кукольного театра Рубена Бабаяна, почему именно сейчас он решил посетить Арцах, сказал: «Это внутренняя обязанность, потому что сейчас тот период, когда и армия, и население, и граждане НКР уже должны быть готовы к трудным временам. У армии есть много потребностей, и эти потребности нужно оценить, потому что наши возможности не безграничны, чтобы мы моли решить все вопросы, все проблемы. Поэтому необходимо оценить потребности, посмотреть – какие из них первоочередные, и решить их. Период времени обусловлен этим».

Саркисян не стал детализировать, что имеет в виду под трудными временами – социально-экономические или военные проблемы. Следует полагать, что проблема в обеспечении армии в условиях истощения ресурсов. К такому выводу приводит и проект «1000 драмов», который в эти дни обсуждается в парламенте.

Саркисян поехал в Арцах параллельно встрече глав МИД ОБСЕ в Гамбурге, в ходе которой прозвучали определенные заявления по Карабаху.

Министр иностранных дел Германии Штайнмайер намекнул о виновных в нынешней ситуации, а глава МИД России Сергей Лавров заявил, что по месту размещения наблюдателей в Карабахе нет консенсуса. За этим последовало заявление глав делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором были «рассекречены» предлагаемые принципы урегулирования и указано на зверства в апреле.

Таким образом, Гамбургская встреча констатировала этап заморозки карабахского урегулирования в условиях несогласованности и противоречий. Но виновных в зверствах и военных действиях так и не назвали.

В свою очередь, стало ясно, что достигнутые после Апрельской войны в Вене и Санкт-Петербурге договоренности также останутся невыполненными. Судя по заявлениям сторон, речь шла о внедрении механизмов расследования и о статусе Карабаха.

В этих «новых» старых условиях Армении остается только укреплять вооруженные силы и готовится к новым авантюрам. Как показал апрель, общество так или иначе готово, но готова ли правящая система? В апреле ее сначала не было слышно, а потом на поверхность всплыли ее преступления против армии и государства.

Серж Саркисян говорит о трудных временах. Все имеет свою цену, но готова ли власть заплатить эту цену, или она прикроется 1000-драмовой «индульгенцией»?