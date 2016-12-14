Экспорт вооружений России

Экспорт вооружений в России, а также выбор приоритетов в развитии производства вооружений крайне «экономизирован», и те, кто сейчас заправляет этой сферой, предпочитают максимально игнорировать политические интересы в экспорте вооружений в угоду получению доходов. Это в особенности стало ощутимым после 2006 года, когда в отрасли произошли кадровые изменения. Усиление позиций руководства «Рособоронэкспорта» и лоббистов этой государственной компании привело к тому, что министерство обороны как таковое утратило свое влияние на принятие решений в производстве и по экспорту оружия. В свое время утративший позиции в сфере ВПК Сергей Иванов, который вовсе не был лишен финансовых амбиций, но пытался «отстаивать» интересы министерства обороны и тем самым укреплять свои личные позиции, проиграл жесткую борьбу за влияние на эту сферу. По некоторым сведениям, на принятие решений по эксперту вооружений заметное влияние оказывал президент Торгово-промышленной палаты Евгений Примаков. Экспорт вооружений является важнейшей статьей российского экспорта, и Россия успешно конкурирует в этой сфере с США. В связи с этим, перед всем комплексом ведомств, обеспечивающих успешный рост экспорта вооружений, стоит задача наращивания экспорта. Вместе с тем, имеется неудовлетворенность структурой российского экспорта вооружений. В структуре экспорта четверть составляла продукция ВМФ, по 6% приходилось на сухопутное вооружение, системы противовоздушной обороны и радиолокационные комплексы. Большую часть дохода дает авиация - 62%, ВМФ – 24%, но бронетанковая техника всего – 6%. Вместе с тем, Россия столкнулась с жесткой конкуренцией в сфере торговли вооружений и не может довольствоваться только «дальними» рынками, на которых она, возможно, в будущем и проиграет конкуренцию с США. Поэтому, важнейшим направлением в экспорте вооружений должны были стать государства СНГ, где Россия имеет традиционные позиции. При этом, наиболее платежеспособными из данных государств являются Казахстан и Азербайджан. Одновременно, очень удобным партером в этой сфере может стать Турция, которая в свое время так и не осуществила свою амбиционную программу по довооружениям из-за финансовых и политических соображений. В особенности важным представляется экспорт комплексов ЗРК, и Россия надеется на значительный выигрыш в этом направлении. Но российская элита настолько алчна и меркантильна, что крайне ревностно относится даже к незначительным конкурентным поставкам вооружений своим соседям по СНГ другими государствами. Москва неоднократно устраивала провокации по поводу очень незначительных поставок вооружений рядом бывших советских республик Армении. Если оценивать политические и геоэкономические возможности России в части влияния на Азербайджан, она располагает многими иными ресурсами, помимо поставок вооружений. Россия обладает значительным влиянием на Азербайджан без каких-либо подачек ему в части Карабаха или вооружений. Как известно, после поставок ЗРК С-300 Азербайджану эти комплексы русские собираются поставить и Турции. К чему приведет такая алчность? Могут ли столь жадные политики руководить столь огромным государством, претендующим на ключевую роль в мире? Вопреки всевозможным аргументам армянских «адвокатов» русских политиканов, поставки высокоточных вооружений Азербайджану, несомненно, усилили его и придали новое значение этой стране в регионе, когда азеры чувствуют себя более защищенными и безнаказанными. Русские эксперты давно ставили под сомнение стратегический характер российско-армянских отношений, подготавливая легализацию «сдачи» интересов Армении. Но Армении нельзя было допустить, чтобы средства ПВО оказались на вооружении в Азербайджане. Тем не менее, это произошло. Становится совершенно ясным, что защита и безопасность Армении - это дело не властей, а обязанность и задача армянского народа. Война уже идет, и она будет приобретать более внушительный формат. Государство, постоянный член Совета безопасности ООН, создавшее ОДБК, может позволить себе поставлять столь принципиальные вооружения варварскому, откровенно агрессивному государству.