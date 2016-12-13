Вопрос Армении в ОДКБ: чего следует ожидать?

Саммит стран Организации Договора о коллективной безопасности пройдет в декабре, ожидается, что страны утвердят процедуру назначения нового генсека и обсудят возрастающую активность НАТО на границах ОДКБ.

Интересная формулировка. Ожидается не назначение генсека ОДКБ, а утверждение процедуры.

В ОДКБ генсеков назначают ротационным методом, и уже давно настала очередь Армении. Назначение представителя Армении должно было состояться в конце 2015 года, но его отложили. После Апрельской войны было заявлено, что назначение представителя Армении состоится в октябре во время саммита в Ереване. Но и тогда вопрос отложили до встречи в Санкт-Петербурге.

23 ноября замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил, что по вопросу кандидата от Армении не сложился консенсус, но Ереван будет настаивать на своей кандидатуре.

Не известно, чью кандидатуру выдвинул Ереван, так же, как и то, кто был против. Не известно, будет ли Армения настаивать на конкретном кандидате или на том, чтобы назначили представителя Армении. Хочет ли вообще Армения занять пост генсека ОДКБ или использует противоречия, чтобы затянуть этот вопрос?

Итак, что ожидает кандидата от Армении в Санкт-Петербурге? Армению не подпускают к этой должности, или Ереван дипломатично пытается обойти ее?

Будет ли пересмотрен ротационный порядок в алфавитном порядке, по которому первой настала очередь Армении?

Еревану не нужна должность генсека ОДКБ, потому что это принесет Еревану только лишнюю головную боль. При этом Армения не получит возможности влиять на решения. Тем более, что блок этот не имеет отношения к безопасности Армении и объединяет, скорее, союзников противника Армении.

Это важно, потому что Россия пытается превратить ОДКБ и постосоветское пространство в плацдарм противостояния НАТО.

Армении следует не только избегать подобной риторики, но и покинуть при возможности этот блок. И то, что в Санкт-Петербурге будет обсуждаться «экспансия» НАТО, должно вызвать беспокойство Армении.

Хотя, вряд ли Беларусь и Казахстан готовы ради России стать противниками НАТО. И в этом смысле они невольные союзники Армении.

На ереванском саммите НАТО Армении удалось не допустить явных антинатовских заявлений. Следует надеяться, что это удастся и в Санкт-Петербурге.