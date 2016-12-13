Низкопробный спектакль с армянами в Баку

Азербайджан с недавних пор приступил к новой «политике» – Баку пытается делать вид, что открыт для армян, что они могут приезжать в Баку и даже просят защитить их от жестокого армянского правительства.

В Баку создали некую общественную платформу, к которой присоединилось несколько человек с армянскими фамилиями. Поскольку эта новость не вызвала никакой реакции в Армении и в мировом информационном пространстве, бакинские журналисты решили обратиться к людям, зачастую не понимающим, что происходит, с просьбой «приветствовать» создание Платформы.

Напомним, что в ноябре этого года Комитет ООН по правам человека выразил обеспокоенность в связи с посягательствами и проявлением дискриминации в отношении армянского меньшинства в Азербайджане. Об этом говорится в заключительном замечании четвертого периодического доклада Комитета ООН по правам человека об Азербайджане.

"Нас тревожат сообщения о том, что иностранцам с армянскими фамилиями, независимо от гражданства, запрещен въезд в Азербайджан", - говорится в замечании комитета. К официальному Баку также был адресован настойчивый призыв не запрещать въезд в Азербайджан гражданам с армянскими фамилиями на беспочвенных и дискриминационных основаниях.

ООН впервые, пожалуй, принимает подобный документ. Казалось бы, это гуманное замечание, но оно ставит точку в попытках Азербайджана представить свою позицию по Карабаху как гуманную и толерантную. Как могут армяне согласиться жить в одном государстве с Азербайджаном, допустить возвращение беженцев, если бакинские власти даже не впускают в Баку людей с армянскими фамилиями? И это уже подтверждено на уровне ООН.

Сразу после этого документа азербайджанские власти засуетились. Они нашли людей с армянскими фамилиями, готовых присоединиться к Платформе. Что им обещали взамен, сложно сказать – может, деньги, может, гражданство «третьей страны». А может, людям действительно нравится в Баку.

Армянские службы национальной безопасности никак не реагируют на фарс в Баку. Хотя не очень понятно, кто в Армении занимается ренегатами – то ли МИД, то ли СНБ, то ли общественные организации.

Общественные организации Армении, которые никогда не отказывались от совместных с Азербайджаном проектов, перестали сотрудничать с бакинскими коллегами после того, как известных азербайджанских правозащитников – Лейлу и Арифа Юнус, Рауфа Миркадырова и других арестовали в Азербайджане за сотрудничество с армянами. Их держали в тюрьме несколько лет, а Ильгар Мамедов по сей день в застенках. Армянские правозащитники говорят, что не хотят больше «подставлять» своих коллег в Баку.

На кого расчитан этот спектакль? Что хочет доказать Азербайджан? Видимо, Алиеву больше нечем заняться.