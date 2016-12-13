Азербайджанское лобби в России

Несколько лет назад мнения провластных экспертов в Армении по поводу поставок высокоточного вооружения Азербайджану разделились на две части. Одни экстренно стали развертывать аргументы в части того, что эта сделка русских с азерами не приведет к ущербу для Армении. Другие стали доказывать, абсолютно без должных оснований, что таких обязательств у России с Азербайджаном не существует.

Что-же происходило на самом деле? Начнем с того, что в 2001–2002 годах Россия и Азербайджан уже имели обязательства и осуществлялись поставки российских вооружений Азербайджану. Россия всегда имела возможность поставлять вооружения Азербайджану посредством Украины, так как украинские поставки были возможны только при наличии комплектующих изделий, которые поставляет ей Россия.

Во время визита бывший вице-премьер Сергей Иванов в Баку, практически, предложил Азербайджану широкую программу военных поставок, причем по льготным ценам. Эти переговоры касались и С-300.

В начале ноября 2008 года, накануне встречи президентов России, Армении и Азербайджана в Майендорфе, между Д.Медведевым и И.Алиевым состоялась беседа, когда президент России заявил, что он вполне допускает поставки С-300 и других современных видов вооружений Азербайджану.

Как и в случае с Ираном, Россия пыталась все это время водить Азербайджан по лабиринтам переговоров и обсуждения этого вопроса. К встрече в Петербурге И.Алиев подошел без каких-либо конкретных обещаний со стороны Д.Медведева по поводу поставок С-300, что, видимо, в какой-то мере объяснялось раздражительностью И.Алиева.

Азербайджан предпринял мощные инициативы по лоббированию этой сделки, привлекая к этому не только финансовые возможности, но и интеллектуальные центры России, которые азеры успешно скупили, например, Институт Европы РАН, МГУ, МГИМО, РГГУ, а также ряд влиятельных СМИ – «Коммерсант» и Газета.ру.

Однако, некий Агаев, которого в Москве азеры называют «он», высказался в 2009 году таким образом: «Зачем нам разные лоббисты, которые только съедают деньги, когда главный лоббист в России - это Д.Медведев. Президент должен быть нашим лоббистом, лоббистом номер один».

Данные поставки вполне вписывались в то, что пыталась делать Россия на Кавказе. Россия пыталась сделать следующее: снять с себя всякую ответственность за безопасность в регионе и исход будущей армяно-азербайджанской войны, в связи с чем и происходят манипуляции с правовым статусом базы в Гюмри; сдать Азербайджану Низинный Карабах и сохранить долговременную конфликтную ситуацию; ввести свои войска под видом миротворцев в регион; осуществить стратегический контроль и над Арменией, и над Азербайджаном, интегрировать вооруженные силы обеих государств в свою операционную и военно-техническую систему; тем самым установить контроль и над Грузией.

Поставки С-300 Азербайджану стали ходом конем, в результате этой сделки Россия могла бы стать гарантом безопасности политического и экономического центра в Азербайджане, что стало бы сигналом для Ирана и Грузии.

То есть, происходила многоплановая игра, в которой Армении изначально отводилась роль жертвы, пока политической, а затем видно будет. Кстати, Иран обладает различными возможностями для нанесения ударов по нефтяным промыслам и энергетическим коммуникациям на Каспии. В Азербайджане создана разветвленная сеть иранской креатуры, которая способна уничтожить Кавказско-Каспийский энергетический комплекс в течение суток (много ли нужно).

Вряд ли Иран предпочтет использование методов симметричной войны для достижения своих целей в будущем конфликте с Азербайджаном. США и Турция очень хорошо представляют, каким образом Иран намерен осуществить масштабные диверсии в отношении Азербайджана.

Таким образом, примерять поставки С-300 в целях защиты Азербайджана от посягательств Ирана - просто выдумка. С-300 был важным фактором достижения приоритета Азербайджана в сравнении с Арменией.

Вместе с тем, в Москве не вполне были уверены, как будет эта затея воспринята в Армении. Происходило «доведения информации», экспертов было не много, но они придерживались традиционных для себя позиций. Но было одно весьма любопытное высказывание. Сергей Маркин заявил, что США будут, в некоторой мере, удовлетворены усилением воздушной безопасности Азербайджана.

Практически, во всех ключевых ведомствах России, в том числе и в разведслужбах, имеются сильные сомнения относительно того, удастся ли уравновесить отношения России с Азербайджаном и Арменией. Практически, все эти ведомства «попросили» российских экспертов публично высказать свое мнение, то ли для превентивного распространения информации, то ли для превращения этих намерений в дискуссионные.

Создается впечатление, что Армения имела возможности для предотвращения этой сделки, но не захотела даже выразить сомнения по этому поводу. Взамен Армения предпочла иллюзорный политический торг, где ценой станет утрата осколков своей политической субъектности.