Политика России в отношении Армении и Азербайджана

Последние 20 лет с очевидностью продемонстрировали, что Россия не может проводить в регионах паритетную политику, то есть развертывать отношения с соперниками в регионе равноудаленным образом. Россия не обладает столь сильным влиянием и имеет слишком много проблем, чтобы позволить себе отказаться от политики приоритетов, когда ставка делается на одного из партнеров, чтобы опираясь на него, обладать влиянием во всем регионе.

Нынешнее российское руководство с сожалением просматривает региональную политику СССР, когда принцип приоритета ослаблял его позиции и не позволял осуществлять должные маневры во внешней политике. Вместе с тем, современная Россия не настолько влиятельная держава, как СССР, а ее паритетная политика привели к утрате влияния на Балканах и на Ближнем Востоке.

На Кавказе реакция будет более непредсказуемой. Сейчас возникла новая ситуация, связанная с поставками Азербайджану современного оружия, что привело к бурной дискуссии в Армении, которая ощущает себя преданной.

Совершенно понятно, что Россия стремится проводить в Южном Кавказе политику «и нашим, и вашим». В.Путин, видимо, считает, что ему удастся во внешней политике, в особенности, в части соседних государств решить более масштабные задачи.

В последние месяцы ситуация вокруг карабахской проблемы изменилась, вернее, изменилось отношение международного сообщества. Ни у кого ни возникают сомнения, что Азербайджан в данном случае выступает в качестве агрессора. Тем не менее, Россия продолжает поставлять в больших объемах оружие Азербайджану, продолжая заявлять в необходимости сохранения баланса сил в регионе.

Это всегда было крайне бессовестным утверждением и стало одним из факторов представления России как поставщика оружия агрессору. При этом, поведение Армении и армянского общества, которое представляет Россию «другом» и восхваляет ее политику, стало препятствием для международного осуждения России.

Россия принудила Армению отказаться от сотрудничества с иными странами по поводу поставок вооружений и материальной военной помощи.

России хочется заработать и продемонстрировать конкурентам свои возможности в регионе. Россия всегда имела цели проводить именно такую двустороннюю политику в Южном Кавказе, и она терпеливо ожидала, когда Азербайджан вернется к затее сближения с ней. То есть, опираясь на наиболее надежные для нее отношения с Арменией, Россия манипулирует регионом.

При этом, Россия вполне допускает военные действия между Азербайджаном и Арменией, когда будет продемонстрирована полная бессмысленность ОДКБ и договора о взаимопомощи между Россией и Арменией.

Намерения об изменении задач российской военной базы в Гюмри, в любом случае, останутся болтовней. Боевые возможности базы могут быть расширены, но это не внесет существенных изменений в гарантии безопасности Армении. Война приведет не к усилению США или НАТО в регионе, а к возрастанию влияния России.

Россия хотела бы подвести Армению к согласию на примирение с Азербайджаном, в результате частичной или полной и окончательной утраты Карабаха - как условия подпадания Азербайджана в орбиту российской политики. Русские, как и прежде, убеждены в своей безнаказанности.

Россия не воспринимает государства-участников ОДКБ как союзников, вообще не нуждается в них как в неких партнерах, понимая, что таких союзников быть не может.

События в Украине заметно вдохновили русских, хотя они понимают зыбкость отношений с этой страной. Одновременно, поведение Беларуси убеждает Россию в бессмысленности неких союзов с духовно близкими народами и государствами.

Эти выводы во внешней политике России ожидались давно, и мы являемся свидетелями попыток русских переиграть самих себя и заполучить новых союзников и партнеров в лице «платежеспособных» государств. При этом, эту идею, которая, очевидно, обусловлена новым внешнеполитическим курсом Турции, русские пытаются обозначить как евразийскую доктрину.

Россия, практически, всегда сотрудничала с Азербайджаном в оборонной сфере, прежде всего, в поставках вооружений. Одновременно, Россия всячески игнорировала интересы Армении в получении вооружений. Широкой аудитории известны только один или два скандала по этому поводу, но таких постыдных эпизодов в отношениях с Россией было много, и они длились достаточно долго.

Отношения России с Арменией строились с учетом ее отношений с Азербайджаном, но никак не наоборот. Рано или поздно это должно было произойти, и не нужно ожидать восторга от этих намерений ни от одного из государств региона, в том числе, ни Ирана, ни Турции.

Было бы интересно выяснить, как к этому могут отнестись США - как к излишнему сближению России и Азербайджана, или напротив, как к усилению защиты коммуникационной и энергетической инфраструктуры Азербайджана?

Вполне возможно, Россия собралась изрядно по-спекулировать на Иране и понравиться европейским партнерам, и американцам тоже. Время покажет, а пока нужно понимать, что Армению хотят свести к положению безмолвного сателлита России, что уже будет устраивать и Турцию, и Азербайджан.

Если даже новые виды вооружений не будут переданы Азербайджану, то уже то, что Россия допустила такую возможность, вносит существенные и невозвратные изменения в регионе. Наступила развязка, и очень хорошо.

Конечно, если бы власти Армении и организации армянской диаспоры не проводили столь бессодержательную и капитулянтскую политику, и не вовлекли бы страну в обязательства по процессу карабахского урегулирования, а заняли бы более решительную позицию в отношениях с Россией, можно было бы избежать столь плачевных результатов.

Как-то было сказано, что после исчерпания всей этой канители отвечать за все придется лишь солдатам на фронте. Это и происходит. Придется воевать, причем, постараться уничтожить как можно большее число противников и вовлечь в эту войну как можно, большее число государств.

Другого уже не дано. Есть убеждение в том, что вторая карабахская война, как и первая, была войной не генералов, а войной солдат.

Несмотря на «классические» утверждения о том, что политика и деньги взаимосвязаны, на деле, если государство готово во имя денег пожертвовать политическими целями, это означает ущербность ее внешней политики, в той или иной мере.

Вокруг поставок Россией различных видов вооружений тем или иным странам чрезмерно раскручивают политические мотивы, что на самом деле стало затасканной и совершенно не оправданной дискуссией. Самой России тиражирование политических мотивов вокруг торговли вооружениями представляется весьма предпочтительным.

Политику всегда можно оправдать, включая в диалоге с большими и иными партнерами. Политика объясняет такие вещи, как защита интересов и безопасности тех или иных государств, необходимость установления партнерских отношений, сбалансированности сил в регионах, между соперничающими государствами.

Получение денежных доходов в результате продажи вооружений - обстоятельство вполне легитимное, вполне понятное и принятое в современном мире, но все равно, так или иначе, дурно пахнет, в особенности, если речь идет о поставках вооружений государствам, откровенно настроенным агрессивно.

В свое время в администрации президента России были весьма подробно рассмотрены внешние реакции, возможные по поводу поставок Азербайджану ЗРК С-300 и других видов вооружений. Армянское общество тщетно заявляло, что русские поставляют Азербайджану оборонное оружие, хотя на деле русские поставили самое лидерное наступательное оружие.

Потом армяне стали говорить, что Россия не позволит возобновить войну. Война произошла, и выяснилось, что ни о каком балансе сил не могло быть речи. Азербайджан стал превосходить Армению, и армяне стали цепляться за мнимую возможность армянской армии одолеть азербайджанскую.

Сейчас, когда армяне убедились в продажности России и русских, армяне по-прежнему продолжают политику вассалитета. Это отразилось и на перспективах невхождения в ЕС, и дистанцирования от НАТО. Видимо, все закончилось. Армяне весьма довольны этим.