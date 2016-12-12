Последует ли СНБ Армении примеру Беларуси

Белорусский следственный комитет задержал на этой неделе трех человек по обвинению в разжигании межнациональной розни. Под псевдонимами они писали для российских информационных ресурсов regnum.ru, eadaily и lenta.ru статьи, унижающие национальное достоинство белорусов и суверенное государство Беларусь. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Аресты подозреваемых начались вслед за появлением 5 декабря на интернет-портале regnum.ru статьи под названием "Необандеровцы Украины и неонацисты "Советской Белоруссии": близнецы-братья". В статьях Беларусь названа "недогосударством" и "Северозападным краем России", а ко всему белорусскому проявляется явное презрение.

Процесс над идущими против собственного суверенитета белорусами может стать «моралью» для Армении. На том же eadaily недавно была опубликована статья по части Армении. В ней с рвением, достойным Павлика Морозова, повествовалось, как некая армянская организация представила в Казахстане и Киргизии списки армянских НПО, ратующих за снижение зависимости Армении от России и проявляющих гражданскую активность. «Списки американских агентов» армянские павлики морозовы с радостью передали казахским друзьям.

Не известно, задает ли Служба нацбезопасности вопросы тем, кто явно ставит под сомнение суверенитет Армении.

Суверенитет Армении, по идее, должен быть главным критерием оценки «антинациональной» деятельности. Российская пропаганда делает все, чтобы критерием стало отношение армян к России, и чтобы высказывания против зависимости от России рассматривались как криминал и наказывались. Посол России в Армении открыто к этому призывал.

К чести армянских спецслужб надо сказать, что они не пошли на поводу российской пропаганды. В то же время, в Армении не рассматривается как криминал и презрительное отношение к суверенитету и независимости. Известная история с Андраником Никогосяном, который призывал Армению вступить в состав России, не стала последней. Говорят, у Никогосяна отняли какие-то медали, но к ответственности его все же не привлекли.

Посмотрим, чем завершится процесс в Беларуси.