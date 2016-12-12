Американские эксперты об Иране - Марк Фицпатрик

Марк Фицпатрик Директор Вашингтонского офиса IISS (Международного института стратегических исследований) Эксперт предполагает, что проблема отношений США и Ираном полностью не решена и станет еще более серьезной во внешней политике. Иран не представляет угрозы для США и для различных государств в регионе. Эксперт считает, что государствам Южного Кавказа не стоит чрезмерно увлекаться развитием отношений с Ираном, это может стать очень опасным для их внутреннего положения. Особенно это опасно для Азербайджана, с его преимущественно мусульманским населением. Марк Фицпатрик считает, что главная проблема американо-иранских отношений решена, но не решены еще все проблемы. Сейчас главными проблемами остаются отношения Ирана со странами региона, с арабскими государствами, с Турцией и с Израилем. То есть, региональные проблемы станут основными в отношениях между США и Ираном. США не могут оставить на произвол судьбы дружественные государства в регионе, даже те, отношения с которыми весьма испорчены. Все арабские страны Персидского залива испытывает угрозы со стороны Ирана, и это не может стать безразличным для США. Но проблемы со странами Персидского залива - только один вид проблем, а в регионе существуют и другие проблемы, прежде всего связанные с деятельностью про-иранских радикальных организацией, то есть, речь идет о терроризме. Иран по-прежнему связан с данными организациями и не имеет намерений прекратить отношений с ними. Более того, сам Иран является источником и вдохновителем данных организаций. Основными проблемами стали отношения Ирана с Турцией, Саудовской Аравией, Пакистаном, Израилем, Египтом и другими странами. С некоторыми из данных стран отношения США стали не менее плохими, чем с Ираном, но они пока в какой-то мере контролируемы, а отношения с Ираном все еще не носят характер партнерства. США очень хотели бы установить с Ираном партнерские отношения, но США все еще не понимают, какие имеет намерения Иран на Ближнем Востоке и в других регионах. Иран должен более определенно решить проблемы не только с Израилем, но и с арабскими странами. С другой стороны, арабские государства должны понимать, что настало время урегулировать отношения с Ираном, перестать окружать его с враждебными целями. Арабские государства должны прекратить эту бессмысленную борьбу суннитов с шиитами. В Иране продолжают широкую анти-израильскую деятельность, есть видные политики, которые угрожают Израилю, выдвигают раличные анти-израильские тезисы. Данные шаги не могут отрицательно не воздействовать на отношения США с Ираном. США не могут не реагировать на эти выпады. Например, анти-иранские настроения очень сильны в Конгрессе, а также в американской прессе.