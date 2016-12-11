Зреет недовольство Азербайджаном. Чего ждет мир от Армении?

«Мы обращаемся к сторонам с призывом подтвердить свою приверженность мирному урегулированию конфликта как единственному способу принести реальное примирение народов региона», об этом говорится в совместном заявлении глав делегаций США, Франции и России в Гамбурге после заседания Совета МИД ОБСЕ.

Судя по этому призыву, Азербайджан упорно не соглашается «подтвердить приверженность мирному урегулированию» документально. Армения не раз заявляла о готовности подписать соответствующее соглашение, Азербайджан же оставляет за собой право решить конфликт силовым путем.

«Если прогресса не будет на переговорах, то перспективы возобновления насилия будут только возрастать, и стороны будут нести полную ответственность», говорится в том же заявлении. На дипломатическом языке это значит, что три страны-сопредседателя предупреждают о возможном новом витке насилия.

Азербайджан уже прибег в апреле к насилию, совершив агрессию против Карабаха. Армения не смогла добиться того, чтобы мировое сообщество осудило Азербайджан и предприняло против него санкции. Есть мнение, что некоторые западные страны готовы были пойти на резкие шаги против Азербайджана, но они не дождались импульсов из Армении.

Таким импульсом, как говорят некоторые аналитики, могло бы стать признание независимости Карабаха Арменией, с возможным воссоединением, и распространение ее юрисдикции на НКР. Такой вариант сразу после начала Апрельской войны рассматривался, более того, 5 мая правительство Армении одобрило законопроект о признании независимости НКР, но потом проект почему-то не вошел в повестку парламента. После Апрельской войн признание Карабаха Арменией могло бы быть воспринято в мире как естественная реакция.

16 мая состоялась встреча в Вене по инициативе США, на которой было, фактически, принято предложение о размещении в зоне конфликта механизмов невозобновления военных действий. Видимо, Армения сочла, что это станет хорошей гарантией соблюдения перемирия, и отложила вопрос о признании Карабаха.

Однако, посредникам до сих пор не удается вынудить Азербайджан пойти на подписание договора об отказе от силовых действий и размещении механизмов невозобновления войны. Есть мнение, что не все посредники в этом заинтересованы, и России невыгодно появление в Карабахе механизмов и сил ОБСЕ. Но России так же невыгодно признание Арменией независимости Карабаха, так как это поставит ее в недвусмысленное положение – ей придется либо открыто поддержать Армению, либо признать, что она не союзник Армении.

Готова ли Армения пойти на признание, и в какой момент? Ждет ли Армения сигнала от мирового сообщества о том, что в случае признания или какого-то другого шага, ОБСЕ и мировое сообщество не позволят Азербайджану применить силу?

Мировое сообщество, безусловно, не является однородной материей, более того, оно все больше разобщается. Совет МИД ОБСЕ так и не смог принять совместную декларацию в Гамбурге, и очевидно, что ОБСЕ все сложнее согласовывать совместные действия. Однако, по одному вопросу, видимо, согласие имеется – Азербайджану отказывают в праве на войну. Но для того, чтобы «закрепить» это право, необходимы какие-то акты, возможно, со стороны Армении.

Кто-то ждет от Армении территориальных «уступок», но есть и те, кто ждет решительных шагов, возможно, признания независимости.

Серж Саркисян находится сейчас в Карабахе, он побывал в Талише, где ему представили новые инженерные сооружения, укрепляющие границу. Если границу укрепляют, значит, нет намерений территориальных уступок. И это мессидж Сержа Саркисяна.

Каким будет следующий шаг?