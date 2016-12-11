Азербайджану запретили воевать

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается императивом Армянского национального конгресса, об этом на форуме «Сецессия во спасение» заявил представитель организовавшего форум АНК Левон Зурабян. Практически, все армянские политические силы называют этот вопрос приоритетом.

В то же время, в политическом пространстве Армении так и не сложился дискурс и принципиальная дискуссия по карабахскому урегулированию. Это показалось бы естественным, если бы отсутствие дискурса не строилось на том, что под урегулированием понимаются «компромиссы» или обмен территорий на статус, и обсуждаются только детали – определенность статуса или границ, количество районов и прочее.

Фактически, в армянской политической жизни нет неписаного консенсуса по этому вопросу, что означает наличие консенсуса по пересмотру итогов победы в Первой арцахской войне.

Причем, с такой постановкой армянская государственность согласилась сразу после войны, с началом переговорного процесса. Потом Армения только ратифицировала намерение пересмотра в различных ипостасях.

Это позволило Азербайджану постепенно ужесточить позиции, и, будучи потерпевшей поражение в войне стороной, он превратился в диктующую повестку сторону, перейдя к политике военной дипломатии.

Армении не удалось этому ничего противопоставить, и оставалось только пресечение военного реванша Азербайджана силой армии. Фактически, Апрельская война, в относительном смысле, также стала поражением Азербайджана, поскольку, захватив некоторые позиции, Баку так и не смог изменить статус-кво. В то же время, стало очевидно, что Азербайджан исчерпал «право на войну», полученное в том числе с помощью военного союзника Армении. Исчерпал потому, что стало ясно – даже при скоплении столь колоссального арсенала Азербайджан не в силах решить силовым путем конфликт и нанести поражение Армении и Арцаху.

А если нет силового решения, значит, нет решения вообще. Подобные конфликты решаются силой. Это понимают все, помимо части армянского политического истеблишмента, который продолжает в той или иной форме заявлять о готовности отказа от итогов войны, обретенных силовым путем.

Сопредседатели Минской группы периодически, а после Апрельской войны постоянно заявляют о том, что у конфликта нет военного решения. Это не означает, что конфликт имеет дипломатическое решение, а означает, что у Азербайджана нет варианта решить вопрос военным путем. В апреле Баку убедился в этом на деле. Он не может победить Армению и Азербайджан. А это значит, что в силе остается решение, которое в Первой войне обеспечили армянские силы и смогли удержать в апреле.

Посредники это в очередной раз подтвердили в Гамбурге в совместном заявлении глав МИД США, России и Франции. Это заявление запрещает Азербайджану прибегать к войне и призывает вернуться к переговорам или механизмам «замораживания». Это не процесс урегулирования. Урегулирование – всего лишь вывеска. Это всего лишь международный процесс, в котором каждая сторона решает свои задачи.

Какова задача армянской стороны? И вновь становится очевидной брешь в формулировании задачи. 20 лет подряд мы убеждали себя, что «готовность к компромиссу является залогом мира». Азербайджан это методично опровергал, военно-политический союзник тоже, но в Армении «компромисс» оставался символом интеллекта и миролюбия, а отказ от него – признаком мракобесия, оторванности от мира и шовинизма.

Благодаря этому, если не считать внутренние манипуляции, а также предоставление Азербайджану права на реванш, не решилась ни одна проблема Армении – внутренняя или региональная. Апрельская война стала свидетельством, мягко говоря, не только неэффективности правления в Армении, но и отсутствия в Арцахском вопросе стратегии и доктрины, годами проводившейся манипуляции общественным мнением.

Не случайно реакция общества и оперативная мобилизация вокруг армии, подъем добровольческой волны стали сюрпризом для политического «истеблишмента», поскольку это противоречило тому мышлению, которое годами этот «истеблишмент» прививал организму общества как инъекциями со стороны власти, так и оппозиции.

Стало очевидно, что организм отвергал инъекции и в апреле окончательно их «вывел наружу». Благодаря этому удалось предотвратить катастрофическую войну и установить относительную стабильность.

Безопасность Южного Кавказа, в том числе Армении, имеет два пути – либо Армения должна все время быть готовой к войне, либо Армения должна пойти на капитуляцию.

И вновь мы сталкиваемся с концептуальным абсурдом, в том смысле, что «компромисс» - путь развития Армении, а война – нет. Наоборот, Армения может развиваться, если будет готовиться к войне, вернее, противостоянию войне. Вот что может стать серьезным стимулом развития и модернизации Армении.

То, что Армения чуть не потерпела поражение в апреле, стало следствием 20-летней готовности к «компромиссам». Причем, в этом случае развалилась бы и международная система безопасности, о чем дипломатично намекнул госсекретарь США Джон Керри в Гамбурге, назвав Арцахскую проблему вопросом, касающимся европейской безопасности. А безопасность в Арцахе сейчас обеспечивают армянские вооруженные силы, и все, что ослабляет эти силы, бьет по безопасности армянской государственности, региона, а также по евроатлантической безопасности в целом.

Запад это понял и периодически намекает давно. Остается, чтобы это понял армянский «истеблишмент» и как можно скорее сформулировал задачу, ясно и смело, без лишних дипломатических выкрутасов. Эту возможность он имеет, в отличие от международного сообщества.

Арцахская проблема с точки зрения армянской государственности не нуждается в международном урегулировании, есть нужда прежде всего урегулировать ее в общественно-политическом сознании, что предполагает интенсивную работу по региональному и качественному укреплению армянской государственности, с созданием собственных и привлечением прогрессивных мировых технологий во всех сферах жизни.