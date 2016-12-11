Американские эксперты об Иране - Майкл Айзенштадт

По мнению Майкла Айзенштадта, следует ожидать усиления значимости ракетной техники в политической дискуссии с Западным сообществом. Уже сейчас в Конгрессе США по инициативе различных групп, в особенности связанных с еврейскими кругами, пытаются усилить вопрос о ракетах Ирана. Но даже данные деятели понимают, что сравнивать ракетную проблему с проблемой иранской ядерной программы невозможно.

Иранская ракетная техника становится все более опасной, но пока данные проблемы не выходят за рамки международных соглашений, и Иран будет иметь право на развитие определенных видов вооружений, в том числе ракетной техники.

США не опасаются каких-либо отношений Ирана с Россией, хотя и не хотели этого. США считают, что Иран не создаст с Россией военного и политического альянса, он использует Россию как инструментарий и попытается получить от нее военную технику. Но это не станет опасностью для США.

Американская техника гораздо современнее и иногда дешевле, чем российская, и иранцы это хорошо знают. Кроме того, получив от США возможности в военно-технической сфере, Иран приобретает много других возможностей в политической и финансовой сфере.

Возможно, Иран и США станут партнерами, в том числе в военной сфере, но это произойдет через 3–4 года. Сейчас это невозможно, так как имеется много проблем, которые еще не решены. Имеются в виду много региональных проблем, среди которых главной проблемой остается проблема отношения Ирана к Израилю.

В настоящее время многие деятели с еврейских кругах США считают, что Израиль не должен отставать от США в развитии отношений с Ираном, и следует попытаться развивать эти отношения. Но пока никто не предложил конкретные задачи и выход из данного положения.