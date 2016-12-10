Россия затягивает петлю и ставит Армению перед смертельным выбором

В апреле Армения намерена подписать Рамочное соглашение с ЕС. Однако, судя, по всему, соглашение не будет нести в себе экономических выгод для Армении, наоборот, может положить конец ныне действующему льготному режиму.

Соглашение с ЕС будет подписано в строгом соответствии с обязательствами Армении в Евразийском союзе. В декабре ЕАЭС намерен утвердить Таможенный кодекс, который окончательно закроет все таможенные «бреши» для стран Союза, в том числе Армении. Если до сих пор странам удавалось сохранять двусторонние таможенные режимы с соседями, то после принятия Таможенного кодекса придется действовать исключительно по евразийским правилам.

В этом контексте льготный торговый режим GSP+ с Евросоюзом может быть не продлен. Так же под угрозой окажутся свободные двусторонние торговые режимы Армении с Ираном и Грузией.

Пресс-секретарь Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич заявляет: «Членство в ЕАЭС само собой не является препятствием для сотрудничества Армении с Европейским Союзом в сфере экономики и торговли, но интеграция в ЕАЭС, тем не менее, ставит препятствия. Например, таможенный союз в рамках ЕАЭС не позволяет Армении заключить льготное торговое соглашение с ЕС, которое повлияло бы на тарифы», - отметила Майя Косьянчич. «Новая ситуация, очевидно, скажется на будущем уровне экономического и торгового сотрудничества между Арменией и ЕС», - сказала она.

Это может значить, что после принятия Таможенного кодекса ЕАЭС, которое состоится, скорее всего, 26 декабря этого года на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге, Армения может лишиться льготного режима торговли со своими главными партнерами и соседями.

Как правительство Армении собирается решать экономические и социальные задачи в условиях, когда торговля с ЕС и соседями перестанет быть льготной? Армения и без того лишена инвестиционной привлекательности и пребывает в блокаде со стороны Турции и Азербайджана.

А единственная сухопутная дорога, которая связывает Армению с ЕАЭС, проходит через Грузию и зависит от капризов природы. Более того, как сказал армянский премьер, «одна из сторон» не заинтересована в улучшении работы этой дороги. Надо полагать, что он имел в виду Грузию. И это понятно – зачем Грузии улучшать логистику между Арменией и Россией?

Как Армения намерена сохранить экономику в этих условиях? Два соседа Армении – Турция и Азербайджан – открыто блокируют ее, а торговлю с двумя другими соседями - Ираном и Грузией – торпедирует «союзник»-Россия своими евразийскими правилами.

В этих условиях правительство Армении продолжает наращивать внешний долг. Только на этой неделе было объявлено о получении 23 млн. долларов кредита от МВФ и 50 млн. от Всемирного банка. Газета «Айкакан жаманак» пишет, что придется вновь изменить закон о внешнем долге, поскольку скоро он может перевалить за 60% ВВП.

Принятие Таможенного кодекса ЕАЭС, а затем подписание Соглашения с ЕС без льготного торгового режима приведет к тому, что петля вокруг Армении окончательно затянется. Денег не останется совсем, и после парламентских выборов в апреле Еревану останется два пути – либо заявить о выходе из ЕАЭС и восстановлении отношений с мировым рынком, либо объявить о дефолте и с поднятыми руками «сдаться» Евразийскому союзу.

Возможно, затягивание петли нацелено на то, чтобы поставить Армению перед таким выбором.