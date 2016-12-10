Почему госсекретарь США не остался на армяно-азербайджанскую встречу

В рамках состоявшейся в Гамбурге встречи министров иностранных дел ОБСЕ не состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана в присутствии министров ИД стран-сопредседателей, поскольку госсекретарь США Джон Керри должен был вылететь из Гамбурга раньше. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

Встреча состоялась на уровне сопредседателей Минской группы, да и то в неформальном формате.

Армения обвиняет Азербайджан в отказе от выполнения принятых в Вене и Санкт-Петербурге обязательств, по сути, обуславливая этим возобновление переговоров. В частности, речь идет о расширении мандата ОБСЕ в Карабахе и размещении механизмов расследования.

После Апрельских событий Армения выступила с рядом резких заявлений, которые могли изменить логику урегулирования, но потом произошло отступление, после чего урегулирование вернулось в «традиционное» русло, что позволило Азербайджану выпрямить спину после военного и политического тупика, в котором он оказался в апреле. Единственный принципиальный вопрос, на котором настаивает армянская сторона – статус Карабаха, против которого выступает Азербайджан.

Это означает, что с Азербайджаном говорить не о чем, тем более, что Азербайджан не предпринимает шагов не только для выполнения обязательств, но и ослабления эскалации на линии соприкосновения. И встреча в Гамбурге по сути стала бы бессмысленной, если, конечно, армянская сторона настаивала на своем до последнего.

В Гамбурге с примечательным заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он сказал, что по вопросу места развертывания наблюдателей ОБСЕ нет консенсунса. Но он, как и многие другие, выступает за их развертывание по всей линии.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Штайнмайер заявил, что карабахское урегулирование оказалось в тупике не по вине ОБСЕ. Не хочу напрямую на кого-то указывать, но проблема в тех, кто в начале апреля возобновил конфликт, сказал он, не указав конкретно на виновную сторону.

Не назвали виновных и сопредседатели Минской группы ОБСЕ в своем заявлении. Они выразили обеспокоенность в связи с ростом градуса насилия и инцидентами, в том числе, с применением тяжелой техники и угрозой применения. Конфликт не имеет военного решения и не может оправдывать гибель гражданских лиц. Мы также проинформированы о зверствах в апреле и осуждаем их в самых строгих выражениях, говорится в заявлении.

В заявлении сопредседателей есть также беспрецедентный фрагмент – в нем представлены, «рассекречены» элементы урегулирования, что привело экспертов к мысли о том, что на этом этапе карабахское урегулирование «замораживается». Это утверждение кажется обоснованным, учитывая то, что произошло в Гамбурге, и сделанные заявления, которые зафиксировали, что на данном этапе нет предпосылок для урегулирования проблемы из-за разногласий сторон и сопредседателей.

На этом фоне заявляется, что встреча министров ИД Армении и Азербайджана с главами МИД стран-сопредседателей не состоялась из-за отъезда Керри. То есть, в такой встрече не было необходимости – либо невозможно было достичь согласия, либо в нем не было нужды.

Кстати, в день встречи Серж Саркисян в «камуфляже» поехал в Арцах и посетил ряд воинских частей.